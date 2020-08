F1 | Solito dominio Mercedes, super Hulkenberg!

Si concludono le qualifiche del 70° GP di F1, ancora a Silverstone, con l’ennesimo dominio Mercedes, ma questa volta c’è Bottas in pole.

Si torna a Silverstone, si torna in F1, ma la storia è sempre quella, la Mercedes fa il vuoto dietro di sè.

Valtteri Bottas strappa la pole a Lewis Hamilton per soli 63 millesimi, si prende una piccola rivincita dopo la sfortunata gara di domenica scorsa.

tredicesima pole per Bottas, eguaglia Graham Hill e Mark Webber.

La Mercedes come sempre domina, e lo fa anche nel terzo posto.

Un sorprendente Nico Hulkenberg spodesta Max Verstappen dalla terza posizione, piacevola sorpresa in questa qualifica.

Un’occasione d’oro per il tedesco chiamato a sostituire Perez in Racing Point.

Non mancano le sorprese in Q3, un frizzante Daniel Ricciardo si prende la quinta piazza, con una Renault davvero competitiva.

Sempre un piacere rivedere l’australiano nella parte alta.

L’AlphaTauri ancora una volta davanti a una disastrosa Ferrari.

Pierre Gasly si posiziona davanti a entrambe le rosse, settimo.

Sono state delle qualifiche particolari anche per la scelta delle gomme. Le nuove mescole portate da Pirelli hanno costretto i piloti ad utilizzare la mescola media non solo in Q2, ma anche in Q3.

Da evidenziare la sicurezza di Verstappen nel qualificarsi in Q2 con la mescola hard con cui partirà domani.

Ferrari ancora una volta molto molto deludente. Fuori al Q2 Vettel, dodicesimo e Leclerc una piazza dietro Gasly, ottavo.

Domani si prospetta l’ennesima lotta tra i due Mercedes, con nuove strategie, vista la presenza di mescole più morbide.

Vedremo se Hulkenberg sfrutterà questa ghiotta occasione, che il suo compagno non ha saputo cogliere.