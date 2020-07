F1 | Dalla Spagna: Via Vettel subito e Alonso in Renault quanto prima

L’accordo tra le due parti verrà annunciato nei prossimi giorni e dipende da più di un fattore, come il rapporto della Renault con Ricciardo. La squadra vuole che l’australiano lasci la squadra, ma sarà necessario vedere quando e in quali termini.

Tutto ciò darebbe quindi un’accelerata ad una serie di situazione già molto tese che porterebbe alla partenza immediata di Ricciardo dalla Renault, un suo approdo in Mclaren al posto di Sainz con quest’ultimo che prenderebbe il posto di Vettel, dato ormai ai ferri corti e roventi con la Ferrari, già a stagione in corso. A riprova del clima teso a Maranello la recente dichiarazione del tedesco che ha pubblicamente “denunciato” in conferenza stampa, in Austria, di non aver ricevuto nessuna offerta dalla Ferrari.