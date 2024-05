F1 | Imola: è lotta Ferrari-McLaren in simulazione gara

Giornata di prove libere positiva per la Ferrari che a Imola, davanti al pubblico di casa, sfoggia i nuovi aggiornamenti della SF-24. Positivo il lavoro di Maranello sia per quanto riguarda la ricerca della costanza sul passo-gara che alla prestazione singola. Bene anche McLaren ma grande assente di giornata è stata Red Bull, protagonista di tanti errori soprattutto con Max Verstappen.

In una Imola soleggiata e dalle temperature ottimali, un pomeriggio davvero godibile ha accompagnato la grande attesa per gli sviluppi che Ferrari ha portato alla sua SF-24. Sviluppi che hanno dato riscontri positivi sia nella prima sessione che nella seconda, con il team di Maranello che si è mostrato mediamente veloce in tutte le condizioni e con entrambi i piloti. Buona certamente la simulazione gara della sessione del pomeriggio, conclusa con i migliori tempi di Leclerc su gomma media ma soprattutto soft.

Grande assente di giornata è stata Red Bull Racing. Orfana di Adrian Newey, al primo evento lontano dal team in cui è stato protagonista per diciotto lunghi anni, i campioni del mondo in carica hanno mostrato evidenti problemi di messe a punto. Verstappen, in particolare, sia nella prima sessione che nella seconda è stato protagonista di diverse uscite che hanno messo in evidenza un lavoro ancora da affinare sul fronte setup. In generale comunque le due Red Bull hanno girato probabilmente basse di motore su larghi tratti ma ciò non deve trarre in inganno perchè quando hanno volevano spingere (soprattutto Max) lo hanno fatto e senza troppi problemi. Guai a dare Red Bull indietro in gerarchia. Non adesso, non al venerdi.

Ottimo il lavoro anche di McLaren, orientato forse ad una strategia particolare in vista della gara visto che – nella seconda sessione – hanno provato tantissimo con le gomme a mescola hard e medium, segno del fatto che vedremo qualcosa di diverso – forse – da loro in gara rispetto a Ferrari e Red Bull. Simulazione di passo gara, poi, veramente positiva soprattutto per il vincitore dell’ultimo GP di Miami che, al pari con Ferrari, ha ottenuto i migliori tempi in questa fase.

Appuntamento alla seconda giornata del weekend con l’ultima sessione di prove libere del sabato mattina e le qualifiche che scatteranno alle ore 16:00.