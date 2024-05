F1 | Imola: Verstappen in pole, volano le McLaren

Max Verstappen ritorna in prima posizione per le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, dopo le prove libere difficili in cui ha lamentato alcuni problemi con la vettura. McLaren conferma gli aggiornamenti con le due vetture che riescono a prendersi la seconda e la terza posizione, mentre Ferrari smorza l'entusiasmo delle prove libere.

FP3: McLaren, ottime sensazioni

La terza sessione di prove libere ha confermato la bontà degli aggiornamenti portati da McLaren, con entrambe le monoposto che riescono a completare il giro dopo la bandiera rossa prima della fine della sessione. Oscar Piastri segna il miglior tempo in 1:15.529, a seguire Lando Norris con +0.3s.

La bandiera rossa causata dall’incidente di Pèrez all’uscita della curva Gresini ha impedito ai piloti Ferrari di mettere insieme i settori e provare a scendere sotto l’1:16 e confermare quanto visto durante le FP1 e FP2.

Max Verstappen ritrova confidenza con l’auto rispetto alla giornata di venerdì, ma lamenta rigidità sui cordoli che non gli ha permesso migliorare i suoi tempi, chiudendo la FP3 in sesta posizione.

Male per l’Aston Martin che, nonostante abbia portato aggiornamenti, sembrano non funzionare. A pagarne è stato soprattutto Fernando Alonso che ha messo a muro la sua auto alla Rivazza, causando la prima bandiera rossa della giornata.

Sensazioni positive in casa Mercedes solo per George Russell che ha chiuso la sessione al quinto posto, mentre Lewis Hamilton si è lamentato di alcuni problemi riguardo l’altezza della vettura dal suolo, pagando 8 decimi nei rettilinei rispetto alle Ferrari.

Qualifiche italiane: Pole Position per Max Verstappen

La lotta per le prime posizioni all’inizio del Q1 è tra Ferrari, Red Bull e McLaren. Torna Verstappen ma Piastri segna il miglior tempo. Scendono in pista tutti con gomme rosse mentre i due piloti della Ferrari montano le gialle: Charles Leclerc segna il secondo tempo con gomme gialle usate, dietro Verstappen con le rosse.

Ancora difficoltà per Alonso che perde l’auto a 5 minuti del termine commettendo un errore in curva 2 e curva 3, riesce a tornare in pista evitando il peggio ma tra le tante difficoltà non mette insieme i settori ed è costretto a partire ultimo. Insieme a lui, i primi squalificati sono: Bottas, Sargeant, Zhou e Magnussen, mentre il compagno di squadra Hulkenberg riesce a metterla in terza posizione.

Nel Q2 Pèrez non riesce a segnare il tempo che gli permette di qualificarsi per il Q1 e resta escluso in undicesima posizione. Verstappen segna il miglior tempo di questa sessione dando 1 decimo a Leclerc. Sainz fatica, chiudendo in sesta posizione.

Max Verstappen torna nella posizione a cui ci ha abituati: è Pole Position a Imola. Le McLaren volano al secondo e terzo posto, mentre le Ferrari si qualificano quarta (Leclerc) e quinta (Sainz).