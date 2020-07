F1 | Ancora qualche settimana per il resto del calendario 2020

L’obiettivo per il calendario di F1 2020 è di 15 – 18 gare Carey il CEO della Formula 1 dichiara che verrà centrato ma bisognerà ancora attendere.

Ancora ritardi sulla preparazione e presentazione del calendario della stagione che prenderà il via quest’oggi con le prime prove libere del GPd’Austria. Enormi le difficoltà ma la Liberty rimane convinta e rassicura che il target sul numero dei GP da disputare sarà raggiunto.

Le parole rilasciate da Chase Carey e riportate sul sito ufficiale della categoria:

“L’obiettivo di 15-18 gare sarà rispettato. Purtroppo non siamo riusciti a definire tutto prima dell’inizio del campionato. Diversi appuntamenti sono già stati confermati (si parla del Mugello, di un doppio appuntamento in Bahrain e possibile doppio ad Abu Dhabi a chiudere il mondiale) oltre quelli già presenti in calendario, ma le date non sono ancora sicure al 100% e quindi dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di ufficializzare la seconda parte del calendario 2020. Ci auguriamo di farlo in un’unica soluzione”.