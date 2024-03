F1 | Ferrari: Carlos Sainz Jr è davvero sottovalutato?

La vittoria di Carlos Sainz in terra australiana ha lasciato diversi spunti riflessioni sul pilota spagnolo. I dubbi che balzano in mente sono tanti. In primis se la Ferrari abbia fatto bene a lasciarlo andare via e sostituirlo con Lewis Hamilton. Ma la domanda principale che ci siamo posti è: Carlos Sainz Jr è davvero sottovalutato?

La domanda alla quale vogliamo rispondere non è casuale, in quanto è stata posta a Charles Leclerc e Lando Norris al termine del Gran Premio d’Australia. Queste rispettivamente le parole del monegasco e del britannico. ”Penso che tutti conoscano il valore di Carlos nel paddock. È uno dei piloti più votati del paddock. Ed è stato estremamente forte ogni volta che era in un’auto di Formula 1. L’ha dimostrato più volte”, commenta Leclerc. Prosegue Norris ”Penso che per le persone che lo conoscono, sanno cosa è capace di fare, conoscono il suo livello di sforzo, il suo approccio e la sua dedizione a voler essere uno dei migliori, esattamente come l’ha dimostrato oggi, e nelle ultime due settimane”.

Carlos Sainz probabilmente è uno dei piloti più sottovalutati all’interno del paddock. Da quanto è presente in Ferrari la maggior parte dei tifosi ha sempre visto in Leclerc il futuro campione. Il monegasco ha un talento probabilmente impareggiabile. Ultimante, il numero 16 sembra essere, per vari motivi che non staremo qui ad elencare, molto lontano dal Leclerc visto in passato e in grado di lottare (2022), per metà stagione, con Verstappen. Al contrario Sainz si è ritrovato, avendo un incremento costante che lo sta vedendo gareggiare ad altissimi livelli da ormai diverso tempo. Lo spagnolo è sempre stato visto un spanna indietro rispetto agli altri, nonostante abbia avuto sempre una notevole costanza nel portare punti per il team.

Fatto sta che l’unico vincitore non Red Bull nelle ultime 26 gare è stato proprio lo spagnolo. La Ferrari ha ceduto l’unico pilota a riuscire per ben due volte a vincere nell’era del dominio Red Bull, seppur approfittando dei ritiri o errori del team di Milton Keynes. L’acquisto di Hamilton sembra un paradosso viste le recenti prestazioni di Sainz. Il britannico seppur con un palmares di sette campionati mondiale e record indiscutibili arriverà in Ferrari a 41 anni. Sainz in confronto è un pilota che sta pian piano crescendo sempre di più, offrendo prestazioni sempre più solide. Solo il tempo ci dirà se la scelta Ferrari, di allontanare Sainz, avrà risvolto positivo o meno.