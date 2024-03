F1 | Red Bull, Horner apre le porte a Sainz

In F1 in queste ultime 26 gare è stato Carlos Sainz l’unico pilota ad interrompere l’egemonia della Red Bull. E dopo la vittoria di domenica scorsa in Australia, è chiaro che le quotazioni dello spagnolo sono decisamente in rialzo. A fine stagione Sainz lascerà la Ferrari per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, e quindi il madrileno è al momento senza un volante per il 2025.

Ma al tempo stesso Carlos è conscio del fatto che in F1 ci sarà sicuramente il prossimo anno. Resta solo da capire per quale scuderia correrà l’iberico.

Ancor prima che arrivasse l’annuncio di Hamilton in Ferrari (al posto di Sainz) ad inizio febbraio di quest’anno, lo spagnolo era stato più volte indicato come futuro pilota di Audi (ora Sauber). Ma è chiaro che con il passaggio di Hamilton alla rossa, si libera un sedile alla Mercedes. E non è un mistero che la casa di Stoccarda dia un occhio allo spagnolo per il dopo Hamilton. Ma non solo Audi e Mercedes sono sulle tracce del ferrarista…

Tra i team di F1 interessati a Sainz sembra esserci anche la Red Bull. A confermare il tutto è stato direttamente Chris Horner. In quel di Melbourne il team principal della scuderia anglo-austriaca ha affermato di voler la miglior coppia possibile di piloti per il 2025, e che bisogna guardare anche al di fuori dei piloti già sotto contratto con Red Bull.

E lo spagnolo potrebbe fare proprio al caso della Red Bull, dato che certamente l’attuale line-up composta da Verstappen e Perez non ci sarà il prossimo anno. Nonostante le “rassicurazioni” di Helmut Marko, il tempo di “Checo” alla Red Bull è giunto oramai al termine. Da capire solo se in casa Red Bull andrà via solo il messicano, oppure se anche il campione del mondo Verstappen lascerà la compagine di Milton Keynes a fine stagione (destinazione Mercedes) per i dissapori di papà Jos con i vertici della scuderia…

Ad ogni modo per Sainz sarebbe una sorta di ritorno in Red Bull. Lo spagnolo è stato pilota Toro Rosso (ora Racing Bulls) dal 2015 al 2017, ma senza mai aver guidato per il “main team”. Indiscrezioni inoltre parlano di trattative già avviate tra il management dello spagnolo e la compagine di Milton Keynes. Ed in questo caso non si parla più di semplici rumours e basta. Bensì di qualcosa che potrebbe concretizzarsi da qui ai prossimi GP. E Sainz al momento sta dimostrando pienamente di meritarsi un sedile nel team campione del mondo in carica di F1!

Alberto Murador

