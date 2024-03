F1 | Avrebbe vinto la Ferrari in Australia con Verstappen in gara?

La Ferrari si prende le prime due posizioni in Australia, ma se Super Max Verstappen fosse stato in gara chissà se le cose sarebbero andate davvero cosi...

Il ritiro di Verstappen dopo soli 5 giri dall’inizio ha facilitato la vita della Ferrari, con gli ingegneri che hanno messo a punto una strategia in grado di dare costantemente strada libera a Sainz, e che ha permesso a Leclerc d’ottenre il secondo gradino del podio. Non è facile dire con certezza che senza l’out di Max il podio sarebbe stato diverso. Domenica le SF-24 volavano sul circuito di Melbourne, che è sempre stato un tracciato che piace alla scuderia italiana (vedi vittoria di Charles 2022), ma questa volta c’è stato un qualcosa in più.

Sicuramente a fare la differenza non è stata la piccola modifica introdotta durante il weekend, che ha visto l’inserimento di una piccola appendice aerodinamica dietro lo sfogo della carrozzeria per aumentare il livello di carico. Come ha detto Vasseur alle interviste, la forza di questa vettura è la sua grande adattabbilità, che permette ai meccanici di riuscire a capire sin dalle FP1 i problemi di set up, di carico aereodinamico, ed altro, e di dare ai piloti già nella giornata di Venerdì una macchina presso chè perfetta. Questo è il vantaggio certo che Ferrari ha rispetto alle altre scuderie.

Red Bull ha un’astronave che vola e che vuole dominare come l’anno scorso, ma il flop di domenica ha mostrato che la macchina è forte, veloce e potente, ma forse non adatta a tutti i circuiti. Manca il riscontro cronometrico di Max, ma se guardiamo ai primi 2 giri del gp, Carlos dopo il sorpasso di forza sull’olandese ha allungato di molto, e solo dopo il numero 1 ha avuto problemi ai freni. Se guardiamo a Perez, ha chiuso con 56 secondi di ritardo da Sainz, e a 54 da Leclerc, mentre nelle prime due gare era ampiamente più avanti delle Ferrari. Anche le McLaren di Norris e Piastri, con una super prestazione, sono state sempre davanti alla Red Bull.

Tutto ciò ci permette di dire che il podio, anche con Super Max in gara, avrebbe visto sempre le due Ferrari in cima, e forse la numero 1 sul terzo gradino. Forse. Ricordiamoci che mancano ancora 21 gare, in cui tutto può succedere, ma allo stesso tempo le prime tre ci consegnano una Red Bull fortissima, una Ferrari in lotta per il mondiale, e una McLaren che alla ricerca della gloria.