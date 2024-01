Intervista a Tina Hausmann: “Velocità, la mia passione innata!”

Abbiamo avuto l’opportunità di fare due chiacchiere con Tina Hausmann, pilota svizzera, 17 anni – classe 2006 che scenderà in pista nella prossima stagione della F1 Academy.

La serie al femminile è nata con lo scopo di offrire alle giovani pilote la stessa possibilità di maturare esperienza in pista, tra test e gare, supportati da professionisti che “aiuteranno a sviluppare la fondamentale preparazione tecnica, fisica e mentale” – si legge nel comunicato della F1.

La novità introdotta per il campionato femminile prevede che ogni team di Formula 1 può schierare una pilota per la griglia della F1 Academy; l’Aston Martin Aramco F1 Team, il 23 novembre scorso, ha annunciato Tina Hausmann come sua pilota; gareggerà con il team italiano Prema vestendo i colori del team di Silverstone con una livrea appositamente progettata.

La carriera di Tina Hausmann

Tina Hausmann ha iniziato la sua carriera nel 2013 nel karting, per poi approdare nelle categorie Formula Winter Series, Italian F4 Championship e Euro 4 Championship. Per Tina, questi campionati sono stati altamente competitivi e le hanno permesso di imparare e migliorare costantemente.

Inoltre, ha recentemente conquistato il Women’s Trophy Championship, chiudendo una stagione ricca di apprendimento e crescita. In questa intervista, Tina ha condiviso approfondimenti sul suo percorso, sulla recente collaborazione con l’Aston Martin Aramco F1 Team e sulla sua visione per il futuro.

Da dove nasce la sua passione?

L’amore di Tina per le corse è scattato in giovane età dalla visione di un kart in un concessionario; da quel momento ha scoperto una passione per la velocità che sembrava essere parte del suo DNA. Durante l’intervista, ha raccontato un episodio vissuto da bambina, che ancora oggi ricorda, in cui le sue prime parole sono state “più veloce, più veloce“, risuonanti dal sedile posteriore durante i viaggi in montagna verso le località sciistiche. Per Tina, essere in auto, correre, competere e spingersi al limite rappresentano una passione intrinseca.

Un sogno realizzato

Parlando del suo recente ingresso nella F1 Academy, Tina esprime la sua eccitazione e gratitudine in quanto, questo nuovo capitolo, rappresenta un’occasione per continuare ad imparare e migliorare “in pista” ma anche “fuori pista”. La combinazione tra Prema e Aston Martin Aramco F1 Team è un sogno diventato realtà.

Dopo aver visitato le fabbriche di entrambi i team e aver sperimentato l’atmosfera calorosa e appassionata, non vede l’ora di lavorare con le squadre e continuare il suo percorso di crescita dentro e fuori la pista.

“Mi sono sentita a mio agio fin dal primo momento. Tutti quelli che ho incontrato avevano la stessa scintilla negli occhi: la passione per le corse! Non vedo l’ora di tornare in macchina e iniziare a lavorare con entrambe le squadre.”

Un ruolo importante sarà quello di Jessica Hawkins, scelta come capo delle corse di Aston Martin Aramco F1 Team per la F1 Academy. Nel 2023, la Hawkins è stata la prima donna a guidare un’auto moderna di F1, effettuando il suo primo test a bordo della AMR23 in Ungheria. Nella F1 Academy accompagnerà Tina lungo il suo percorso; entrambe sono entusiaste di lavorare insieme e Jessica, grazie ai suoi anni di esperienza, sarà il tutor ideale.

Vita privata e professionale: l’equilibrio più importante

Essere pilota da corsa implica una preparazione importante, ma è altrettanto importante valorizzare il tempo libero. Tina lo trascorre con amici, compagni di classe e con la famiglia, e racconta quanto sia fondamentale apprezzare i momenti lontani dalle piste senza l’adrenalina che scorre nel corpo.

“Come atleta sono competitiva per natura e spingo per migliorare e dare il meglio di me. Molti elementi devono confluire e il mio nuovo capitolo si basa su di essi.”

La quotidianità di una pilota professionista va dall’allenamento fisico e mentale, all’alimentazione, all’esercitazione con il SIM. Parte del day-by-day è la gestione degli account sui social media, il coinvolgimento dei suoi sostenitori e l’interazione con i fan.

“Per me è fondamentale anche continuare la mia formazione. Frequento il liceo e partecipo alle lezioni per quanto possibile. Gli esami che perdo a causa delle gare devono essere scritti in anticipo o recuperati successivamente durante il semestre. Pertanto, la chiave è la concentrazione e la gestione del tempo. Come puoi immaginare, il tempo libero è raro, ma estremamente prezioso”.

Le donne nel motorsport

Affrontando la questione di genere nel motorsport, Tina condivide la sua prospettiva sulle risorse necessarie a tutte le ragazze che voglio coltivare la loro passione e il loro talento. Di seguito riportiamo quanto ha raccontato.

“Durante tutto il mio tempo trascorso negli sport motoristici sono stata rispettata come atleta indipendentemente dal sesso, ma ho dovuto perseverare, non rinunciare mai alla mia passione e spingerla ogni singolo giorno. Esistono diversi modi per orientarsi nel motorsport. Dal mio punto di vista sono fermamente convinta che tre elementi debbano confluire per poter crescere e migliorare: passione – competenze – esperienza. La F1 Academy offre l’eccezionale opportunità di migliorare le proprie capacità e acquisire ulteriore esperienza dentro e fuori dalla pista. Sono convinta che nel tempo la piramide delle donne al volante, a tutti i livelli, crescerà ulteriormente. Essere parte di questo viaggio e avere l’opportunità di supportare giovani atlete che vogliono unirsi al mondo degli sport motoristici è eccezionale. Se credi in te stesso, tutto è possibile. Non limitarti a sognare la tua vita, ma vivi i tuoi sogni“.

Il futuro è ora

“La mia passione sono le corse“. È così che risponde Tina quando le è stato chiesto del suo futuro, sottolineando quanto sia fondamentale il presente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Tina ribadisce la sua incrollabile passione. I suoi obiettivi a medio-lungo termine ruotano attorno al miglioramento costante “giorno dopo giorno, passo dopo passo”, e al desiderio di competere con i migliori.

“Come abbiamo discusso in precedenza, la combinazione tra Prema e Aston Martin Aramco F1 Team è unica. Vorrei imparare il più possibile, riuscire a essere all’altezza delle mie aspettative ed anche andare oltre.” Questo connubio le permette di alimentare le sue aspirazioni.

Le parole di Tina trasmettono un potente messaggio: “Segui la tua passione e spingiti al limite per migliorarti costantemente.” Un monito che risuona non solo tra i circuiti in giro per il mondo, ma nell’animo di ogni individuo che sogna di trasformare la passione in successo.

Il percorso di Tina si configura come un inno alla perseveranza e alla determinazione, dimostrando che, anche nelle curve più serrate, l’impegno e la dedizione aprono la strada ad opportunità straordinarie.

Il calendario della F1 Academy 2024

Quest’anno il campionato di F1 Academy accompagnerà quello della Formula 1; avrà inizio il 7 marzo a Jeddah e proseguirà per sette tappe, arrivando fino all’ultimo round di dicembre nel circuito di Yas Marina.