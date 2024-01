F1 | Haas: Addio Günther Steiner, al suo posto Komatsu

Terremoto in casa Haas con Gunther Steiner che lascia il ruolo di team principal. Al suo posto arriva Ayao Komatsu, ex coordinatore degli ingegneri di gara e responsabile delle performance sempre per il team statunitense.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia che ha scosso tutti in casa Haas. Gunther Steiner lascia il ruolo di TP. L’ormai ex team principal del team statunitense lascia la squadra dopo ben otto anni alla guida. Promosso come guida alla guida del team Ayao Komatsu. La Haas decide quindi di seguire la falsa riga di McLaren e Williams, affidando al guida della scuderia ad un ingegnere all’interno del team. Nelle ultime ore sono arrivate anche le dimissioni di Simone Resta, ex direttore tecnico.

Günther Steiner lascia il team dopo l’approdo nel 2016. Nel 2020 ha salvato il team dal fallimento tramite varie partnership, tra cui l’accordo con Uralkali e conseguente arrivo di Mazepin e l’accordo con una società tedesca con l’arrivo di Mick Schumacher. Il TP dopo aver scacciato le voci fallimento ha visto la rinascita del suo team con l’ingaggio di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, che hanno permesso al team statunitense, nelle ultime due stagioni disputate, di risalire dall’ultimo posto costruttori all’ottavo, per poi tornare fanalino di coda in questa stagione.

Subentra dunque Ayao Komatsu. L’ingegnere giapponese, in F1 dal 2006, lascia il posto di responsabile delle performance e coordinatore degli ingegneri di pista. Il compito di Komatsu sarà sicuramente quello di dare nuova forza ad una squadra che vuole risollevarsi, nonostante il budget non elevatissimo.

https://x.com/F1/status/1745128574531604815?s=20

Prosegue dunque la tendenza dei team a promuovere membri del team come TP. In McLaren sembra che questa soluzione sia stata abbastanza efficace. Vedremo se sarà la stessa cosa in Haas e se Komatsu riuscirà a comporre un equipe in grado di risollevare il team, sulla falsa riga di quanto fatto da Andrea Stella in McLaren.