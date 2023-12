F1 | Alpine, il 2024 per cancellare una difficile situazione

In F1 ci sono delle scuderie che nel 2024 dovranno cancellare un 2023 al di sotto delle attese. Tra queste squadre c’è sicuramente l’Alpine, giunta solo sesta nei costruttori. E guardando al 2022 quando il team francese giunse quarto in campionato, beh, sicuramente ci si sarebbe aspettato un avvicinamento ai top-team. Eppure quest’anno l’Alpine ha dimostrato di aver troppi alti e bassi nel mondiale: in un weekend lottava per la top-5, quello successivo faceva fatica a stare nei dieci. Prestazioni troppo altalenanti per un team che punta a qualcosa di grosso…

Sicuramente la line-up Ocon-Gasly (confermati per il 2024) è un’ottima coppia di piloti, anche se in qualche occasione ci sono stati degli screzi tra i due. Il problema vero e proprio è stato la monoposto, forse troppo sensibile ai cambi di tipologie di circuito. Ora la nuova vettura di F1 che sostituirà la A523 dovrà garantire un cambio netto di passo. I progettisti di Enstone riusciranno a risolvere i problemi che hanno penalizzato il team quest’anno?

Poi altro anello debole della scuderia è la power-unit. Il motore Renault sembra aver qualcosa in meno in termini dipotenza rispetto alla concorrenza, anche se si parla di una ventina di CV… Ma qui (ahimè per loro) dovranno attendere sicuramente il 2026 per aver una power-unit all’altezza della situazione… Il 2024 rappresenterà una stagione di rilancio o di transizione per la squadra francese? Sicuramente sarà molto importante in ottica futura, anche perchè ci si aspetta ben altro dalla scuderia del gruppo Renault! Un sesto posto rappresenta quasi un fallimento in F1 per un costruttore…

Ad ogni modo in casa Alpine ci sono già stati alcuni cambiamenti in questi giorni. È di ieri la notizia della vendita ufficiale del 24% delle quote del team di Enstone a Otro Capital per circa 200 milioni di euro. Una manovra importante dove vede entrare nel cda di Alpine Alec Scheiner, ovvero il fondatore di Otro Capital.

Quest’operazione da un lato può portare ad un “distaccamento” della casa francese, ma al tempo stesso rappresenta un nuovo ingresso in Alpine F1 che potrà portare in futuro benefici economici, ma anche tecnici.

Alberto Murador

