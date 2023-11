F1 | Test Pirelli: tanti i giovani ad Abu Dhabi, problema per Russell

By

È terminata la stagione 2024 di Formula 1, ma le monoposto sono nuovamente scese in pista per le giornate di test Pirelli. Di seguito i partecipanti, il programma e i risultati della giornata.

Dopo non appena 48 ore dalla chiusura della stagione di Formula 1 2023, le monoposto sono scese di nuovo in pista per la sessione di test Pirelli del 2024.

Sul circuito di Yas Marina, i piloti ufficiali si sono alternati ai giovani talenti per segnare chilometri a bordo delle vetture di F1, prima di salutare la pista in vista della pausa invernale.

Il programma

Ogni team ha avuto a disposizione due vetture, una utilizzata da un pilota ufficiale, l’altra è stata affidata ad un rookie.

Il test è stato diviso in due sessioni, durante le quali tre bandiere rosse hanno interrotto la corsa.

La prima causata da una perdita d’acqua nei dintorni dell’hotel W, la seconda a causa dell’incidente di George Russell. Il pilota britannico, all’altezza di curva 6, ha perso la vettura a seguito di un problema (non specificato da Mercedes).

La terza bandiera rossa è stata causata dall’uscita fuori pista di Iwasa (con AlphaTauri) poco prima della fine dei test.

I risultati

Il miglior tempo è stato segnato dal pilota francese Ocon a bordo della sua Alpine (1:24.393); secondo Pato O’ward con la McLaren (1:24.662) e terzo Frederik Vesti con la Mercedes (1:24.679).

I Ferraristi hanno terminato la loro giornata di test in quinta posizione per Carlos Sainz, con un tempo di 1:24.799, Charles Leclerc in decima posizione con un tempo di 1:25.371.

Insieme a loro anche Robert Shwartzman, che chiude la sessione in ottava posizione (1:25.050).

I rookie che hanno preso parte alla sessione sono stati: O’Ward, Vesti, Doohan, Shwartzman, Pourchaire (che si è aggiudicato il titolo di campione di F2 lo scorso weekend), Drogovich, Dennis, Iwasa, Bearman, O’Sullivan, Fittipaldi (che ha registrato il maggior numero di giri, ben 130) e Colapinto.

Non hanno preso parte alla sessione Max Verstappen e Lewis Hamilton.