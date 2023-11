F1 | Turrini: “Alonso testimonial per l’automobilismo”

Alonso è senz'altro tra le note positive di questo mondiale di F1 appena concluso. Leo Turrini intervenuto ai microfoni di Pit-Talk, ha affermato che l'asturiano è stato impressionante per la voglia e la passione che trasmette, anche a livello umano. Con il giornalista di Sassuolo che ha definito lo spagnolo un grande testimonial per il motorsport...

Il mondiale di F1 2023 si è concluso domenica scorsa con il GP di Abu Dhabi. Tra le sorprese in positivo della stagione appena conclusa c’è senz’altro Fernando Alonso. Lo spagnolo da quest’anno guida un Aston Martin che si è dimostrata una vettura molto competitiva. Soprattutto nei primi GP del mondiale… Poi complice uno sviluppo tecnico non all’altezza della situazione, e del talento di “Nando”, la casa britannica è scivolata nel mondiale costruttori al quinto posto finale. Dietro anche alla McLaren.

Ma Alonso è riuscito in qualche modo nel sopperire alle carenze tecniche dell’Aston nella seconda parte di stagione, concludendo in quarta posizione nel mondiale piloti di F1. Mentre il team-mate Stroll non è andato oltre la decima posizione nella classifica piloti…

Ed ad 42 candeline lo spagnolo sta dimostrando di aver ancora la stessa voglia di quando esordì in F1 oltre vent’anni fa… Non solo la voglia, ma il talento e l’esperienza che fanno dell’asturiano uno dei piloti più completi nel circus.

Sull’ottima stagione di Alonso è intervenuto Leo Turrini ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista di Sassuolo ha affermato di essere rimasto impressionato (in positivo) dallo spagnolo, per quello che riesce ancora a dare e trasmettere al motorsport.

“Penso che quest’anno il vecchio zio delle Asturie sia stato impressionante! Fin quando l’Aston Martin lo ha assecondato, abbiamo visto un signore che all’anagrafe è oltre i 40 anni, trovandosi in pista con ragazzi che potrebbero essere perfino figli suoi, beh, abbiamo visto un Alonso in grado di dare spettacolo. A me ha colpito molto per la voglia che ha manifestato!

Turrini ha fatto riferimento al GP del Brasile, quando Alonso riuscì ad avere la meglio su Perez…

“Anche quella cosa che forse è stato forse l’unico acuto di Aston Martin nel finale di stagione. Quel duello con Perez in Brasile… No? Eh beh, non si fanno quelle cose lì che non si ha ancora il Sacro fuoco dentro. Devo dire che questo per chi ama l’automobilismo è molto gratificante. Perchè per fortuna l’automobilismo ha ancora una componente umana.. E Alonso in questo senso è un grande testimonial!”

E se nel 2024 Alonso dovesse disporre di un Aston Martin ancor più vicina alla Red Bull in termini di prestazioni, beh, allora si che il prossimo campionato di F1 potrebbe regalarci delle belle sorprese in pista… Classe 1981 per l’asturiano, ma la voglia di far bene in F1 è quella degna di un rookie! Chapeau Fernando! Grazie di essere ancor presente in questa F1, così diversa da quella che il vero appassionato amava letteralmente…

Alberto Murador

