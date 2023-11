F1 | Sabbatini: ”Rottura Leclerc? Probabilmente un problema Software”

Nell’ultima puntata di Pit-talk è intervenuto Alberto Sabbatini. Durante questa chiacchierata, tra i vari temi affrontati, si è parlato dell’episodio che ha visto coinvolto nel giro di formazione, Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha subito un problema che lo ha visto non partecipante al gran premio del Brasile. Sabbatini ha cercato di dare una spiegazione alla sfortuna del numero 16 e ha provato a dare una sua opinione sul possibile problema che ha visto protagonista la vettura di Maranello.

Le parole di Sabbatini: Il probabile problema di Software

”Secondo me il problema è nato dalla poca cura nella preparazione dell’auto. Tutti i team sono stati colpiti da problemi di affidabilità. La Red Bull, il team di eccellenza che ha stravinto tutto, l’hanno scorso è stato bersagliato diverse volta da guai al DRS. Sembra una cosa molto banale far aprire e chiudere l’ala posteriore con un sistema idraulico. Non funzionava perchè forse, come nel caso della Ferrari, cercano soluzioni talmente estreme per cercare di strappare quell’ultimo briciolo di prestazione che accade ciò. Non so cosa sia successo sulla macchina numero 16 di Leclerc. però c’è stato un blackout probabilmente generato da qualche software che deve aver letto qualcosa di sbagliato e aver spento tutto. Altrimenti non ci sono altre spiegazioni”.

Sabbatini ha poi proseguito: ”La pressione idraulica è tornata perchè la macchina si è spenta ad inizio curva. Lui ha il volante in mano e la prima cosa che sente dal volante è che esso diventa duro. Contemporaneamente però si è spenta l’auto, le ruote si sono bloccate ed è andato in testa coda. Dopo l’impatto, Leclerc, ha provato a fare il riavvio della macchina. Ha fatto ciò che fanno tutti i piloti quando si ferma la macchina in pista e cosi è riuscito a riavviar tutto. Per questo motivo ha detto è tornata l’idraulica. In realtà si è riacceso tutto il sistema ed è tornato a funzionare l’impianto sterzante. Alla fine però è durato pochi istanti e si è dovuto fermare di nuovo”.

L’ex direttore di Autosprint ha poi concluso: ”Perchè c’è stato il blackout? è un mistero. Non ha potuto nemmeno smontare la macchina, perchè è stata subito impacchettata e spedita per Las Vegas. Probabilmente scopriranno direttamente lì cos’è successo”.