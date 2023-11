F1 | Sabbatini: “Alonso ha cambiato le regole del gioco”

La F1 è nella fase conclusiva della stagione 2023, con un Fernando Alonso rinvigorito dopo lo splendido podio conquistato nell’ultimo GP in Brasile. Lo spagnolo dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori presenti attualmente nel circus. Il duello finale con Perez ad Interlagos ha mostrato la grinta e la voglia di vincere ancora in F1, nonostante le 42 candeline dell’asturiano… Tra l’altro con un Aston Martin che in Brasile è sembrata tornare ad essere la seconda forza del mondiale come ad inizio 2023…

Ma sopratutto aver visto Alonso ad aver la meglio guidando una monoposto inferiore alla Red Bull, beh, fa capire quanto abbia ancora da dare alla F1 lo spagnolo. Sull’argomento Alonso è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk Alberto Sabbatini. Il giornalista di Auto ha parlato di una motivazione extra per Alonso durante il GP ad Interlagos… Ma anche che l’unico motivo d’interesse negli ultimi 15 giri del GP è stato proprio veder Alonso duellare con la Red Bull di Perez…

“Andare a vedere come andava a finire il duello era l’unico motivo d’interesse nel finale del GP… Alonso è un combattente, lo era quando aveva 20 anni, lo è ancora adesso. Può avere lati meno positivi nel suo carattere, tanti eccezionali. Poi il fatto di essersi messo a combattere contro la Red Bull di Perez che è quella su qui era stato chiacchierato nel weekend su cui doveva salire al posto di Perez…”

“… E combattere contro una Red Bull che tutti sanno che è una macchina vincente, e vedere che tu riesci con astuzia, con la bravura, con la capacità di guida e con l’intelligenza tattica di saper ricaricare le batterie nei momenti giusti a star davanti alla macchina migliore del mondiale ti galvanizza ancora di più! Ti da il 120% di energia, non solo elettrica… (ride ndr).”

“Lui (Alonso) sicuramente in quello ha trovato quella motivazione extra. Credo che Perez non sia uscito così bene nel morale da questa gara… Perchè quando un pilota con una monoposto qualsiasi incontra un pilota con la Red Bull quel pilota con la macchina qualsiasi è battuto in partenza, invece Alonso è riuscito a cambiare le regole del gioco.”

E se nel 2024 l’Aston Martin dovesse riuscire a fare quell’ulteriore step, beh, Alonso potrebbe davvero dire la sua in un ipotetico duello contro il binomio Verstappen-Red Bull.

Per tutta la F1 sarebbe entusiasmante veder un campione come Alonso lottare per quel 3° titolo al quale lo spagnolo da la caccia… A meno che, non avvenga davvero lo scambio Alonso-Perez a fine 2023…

Alberto Murador

