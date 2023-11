F1 | Las Vegas: McLaren, un weekend da dimenticare

A Las Vegas è stato un weekend da dimenticare in casa McLaren. Piastri non è andato oltre il decimo posto, mentre Norris si è ritirato ad inizio gara in seguito ad un brutto impatto con le barriere. Ora il team di Woking nell'atto conclusivo di Abu Dhabi tra sette giorni dovrà difendersi dall'Aston Martin, tornata prepotentemente in lizza per il quarto posto nei costruttori...

La F1 a Las Vegas regala una corsa ricca di colpi di scena, tra incidenti, sorpassi, controsorpassi e safety car, facendo divertire tutti a quanto pare… Ma tra coloro che non si sono divertiti troviamo senza dubbio la McLaren, costretta ad “accontentarsi” di un solo punto raccolto dall’unica McLaren superstite di Piastri. L’australiano si prende la magra consolazione del giro più veloce della corsa… Ma dopo una prima parte di gara buona per Piastri, nel secondo stint il nativo di Melbourne non ha mai avuto il ritmo dei migliori. A dimostrazione che la McLaren qui a Las Vegas ha sofferto parecchio…

Norris con l’altra MCL60 è stato costretto al ritiro nel corso del terzo giro, andando ad impattare contro le barriere. Il tutto è nato per un contatto con un dosso in curva 11, facendo poi perdere il controllo del mezzo al pilota inglese. A seguito dell’incidente in via precauzionale Norris è stato portato prima al centro medico, e poi all’ospedale. Fortunatamente per il pilota McLaren i controlli hanno dato esito negativo. E Norris quindi è stato poi dimesso.

Ma incidente di Norris a parte, la sensazione è quella che la McLaren oggi aveva un buon passo si, ma non per poter lottare per il podio. Inoltre nel team britannico hanno sbagliato pure la strategia con Piastri. O meglio, le due soste di Piastri non sono state ottimizzate dalla scuderia di Woking… Sicuramente le qualifiche disastrose del sabato non sono state d’aiuto per la McLaren, però si è visto come la MCL60 nei circuiti veloci non riesca a performare bene…

Norris nonostante il ritiro di Las Vegas è ancora in lizza per il quarto posto nel mondiale piloti di F1. Tra sette giorni ad Abu Dhabi l’inglese dovrà recuperare cinque punti nei confronti del tandem spagnolo Sainz-Alonso a quota 200. Mentre in ottica costruttori la McLaren deve guardarsi dal ritorno dell’Aston Martin. Il team di Lawrence Stroll ha solo undici lunghezze in meno della McLaren, con il quarto posto tra i costruttori ancora in lizza.

Il prossimo weekend nell’atto conclusivo del mondiale di F1 2023 ad Abu Dhabi, la McLaren dovrà ben guardarsi dall’Aston Martin. Soprattutto considerando che in casa Aston oltre ad Alonso c’è anche Stroll in netta ripresa… Serve una pronta reazione in casa McLaren, ancor più se c’è davvero la volontà di lottare contro la Red Bull nel 2024…

Alberto Murador

Follow @albertomurador