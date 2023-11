F1 | Giacomelli: “Abu Dhabi possibile occasione per la Ferrari”

Il mondiale di F1 si concluderà questo weekend ad Abu Dhabi, dopo ben 21 prove. Tra i motivi d’interesse della gara conclusiva del mondiale c’è senz’altro la battaglia tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nei costruttori. Solo quattro punti separano la casa tedesca dal team di Maranello, con la Ferrari capace di recuperare quasi tutto lo svantaggio negli ultimi 2 appuntamenti in Brasile ed a Las Vegas.

Ora sarà il round finale a Yas Marina nel decretare chi sarà la seconda scuderia del mondiale 2023 di F1. Sino a qualche GP fa sembrava impossibile per la Ferrari poter recuperare il gap nei confronti della Mercedes… Eppure il team di Brackley nelle ultime 2 corse ha raccolto poco niente, mentre la Ferrari è riuscita ad ottenere più di quanto si aspettasse probabilmente.

Fermo restando che sarà ancora una volta Verstappen a partire con i favori del pronostico, sicuramente il duello per il secondo posto tra Mercedes e Ferrari potrebbe regalare qualche colpo di scena… Sul duello per il secondo posto tra i due team contendenti è intervenuto Tommaso Giacomelli ai microfoni di Pit-Talk. Il giornalista de Il Giornale ha affermato che è difficile fare un pronostico su quale delle due scuderie la spunterà…

“Tra i duelli delle altre scuderie c’è quello del secondo posto tra i costruttori, che francamente vale poco. Ma a fini giornalistici può essere uno spunto con la lotta Mercedes-Ferrari. Chi la spunterà? Questo è un bel quesito… Guardando Las Vegas sicuramente vediamo una Ferrari propositiva ed una Mercedes in difficoltà. Ma se guardiamo poche settimane indietro potremmo affermare il contrario. Guardando il layout di Abu Dhabi è leggermente favorevole alla Mercedes, ma siamo pronti ad essere smentiti…”

Forse la Mercedes è leggermente favorita ad Abu Dhabi rispetto alla Ferrari. Tuttavia la casa di Stoccarda sembra quasi orientata verso il 2024. Il secondo posto forse serve più al team di Maranello come premio di consolazione dopo un mondiale di F1 al di sotto delle attese…

“È più importante per la Ferrari concludere il campionato in seconda posizione, confermando poi quanto ottenuto lo scorso anno. Anche se nel 2022 la Ferrari è stata molto più protagonista e vincente. In ogni caso Abu Dhabi potrebbe anche nasconderci una sorpresa come è stato con Sainz a Singapore, chissà… Potrebbe essere un’occasione per strappare un ultimo successo. Tra l’altro gara vinta con merito quella di Singapore contro i pronostici, perchè quasi nessuno aveva additato la Ferrari competitiva su quella pista se non per tradizione…”

Alberto Murador

