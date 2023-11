F1 | Abu Dhabi: Ferrari terza nel costruttori ma che gara di Leclerc !

La Ferrari termina il suo 2023 con il terzo posto nel mondiale costruttori. Gara disastrosa per Carlos Sainz, termina in seconda posizione Charles Leclerc. Quinto posto nella classifica piloti per il monegasco.

Si conclude con un pizzico di amarezza la stagione della Ferrari. Il cavallino rampante non riesce a guadagnare i punti necessari per scavalcare la Mercedes e termina il campionato costruttori in terza posizione. Disastro sia dal punto di vista strategico sia in gara per Carlos Sainz, che termina fuori dalla zona punti, ritirato. Al contrario ottimo lavoro da parte di Leclerc in seconda posizione. Complice della seconda posizione Mercedes la direzione gara, causa una penalità inflitta a Perez che avrebbe difatti probabilmente conquistato la posizione su Russell.

Gara assolutamente di spessore quella di Charles Leclerc che, dopo una partenza stupenda, e una lotta nei primi giri con Max Verstappen ha un ottimo passo per rimanere fino alla fine in seconda posizione. Dopo una gara in seconda posizione, il monegasco, nel finale prova a favorire Perez, a discapito della Mercedes. Tattica che non da ragione al pilota Ferrari per un solo secondo. Il monegasco termina cosi la sua stagione con il quinto posto nella classifica piloti, a pari punti con Alonso (davanti solo per aver conquistato più podi).

Al contrario gara da dimenticare per Carlos Sainz. Dopo essere stato eliminato nella prima sessione di qualifiche nella giornata di ieri, lo spagnolo, non riesce nella rimonta. Complice una strategia ancora una volta poco sensata, visto il passo della Ferrari su gomma gialla, è costretto a terminare la propria stagione con uno zero nell’ultima gara. Lo spagnolo perde anche la propria posizione nel campionato piloti, venendo sorpassato anche dal suo compagno di squadra.

Nel terzo posto Ferrari, fa riflettere la penalità inflitta a Perez che non ha permesso al messicano di lottare fino alla fine con Russell. Il pilota Red Bull, dopo una penalità ricevuta a causa di un contatto con Lando Norris, non è riuscito a ricucire il gap per portare a casa il podio, che avrebbe regalato il secondo posto a Ferrari. Questa sanzione fa riflettere visto il metro di giudizio usato dai commissari. Negli anni precedenti abbiamo assistito svariate volte a contatti simili, senza alcuna penalità.

Per la Ferrari si tratta dunque di un annata molto complicata, in cui il cambio di guida si è sentito. Il prossimo anno bisognerà offrire ai due piloti una vettura degna di poter lottare per le prime posizioni. Adesso ci aspetta una lunga pausa, prima di vedere cosa accadrà. Vedremo se ci aspetterà ancora una volta una stagione spenta in cui il podio risulta essere il massimo risultato auspicabile o si potrà pensare di lottare per qualcosa di più.