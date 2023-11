F1 | Abu Dhabi: Mercedes, seconda, ora punta Red Bull

Ad Abu Dhabi la Mercedes grazie al podio di Russell ed al nono di Hamilton conclude seconda nel mondiale costruttori davanti alla Ferrari. Ora in vista del 2024 il team di Brackley si candida ad essere la prima sfidante della Red Bull, a patto che il progetto iniziale della nuova vettura non venga sbagliato come nel 2022 e come quest'anno...

La F1 si è conclusa ad Abu Dhabi con l’ultimo appuntamento della stagione, con la Mercedes che conclude in seconda posizione nel mondiale costruttori davanti alla Ferrari per soli 3 punti. Al team di Brackley è bastato il terzo posto di Russell, ed al nono di Hamilton per laurearsi vice campioni del mondo. Ma come per la Ferrari il discorso è lo stesso: un secondo posto non vale nulla, anzi. Come diceva il grande Enzo Ferrari: il secondo è il primo dei perdenti…

Ma se non altro in casa Mercedes il secondo posto nei costruttori può dar morale agli uomini diretti da Toto Wolff in vista del 2024… Per il prossimo mondiale di F1 la casa tedesca lancia ufficialmente la sfida alla Red Bull. Questo è il messaggio inviato (in maniera indiretta naturalmente) ai campioni del mondo da parte degli uomini di Brackley. Ma se in Mercedes si vuole davvero lottare per il mondiale servirà una monoposto performante sin dalle prime gare. Non come nel 2022 e quest’anno, dove la Mercedes è riuscita a sbagliare progetto in entrambi i casi. Salvo poi correggere il tiro con il passare dei GP…

Ma nel 2023 per la scuderia di Brackley nemmeno una vittoria a differenza del disastroso 2022, quando Russell vinse in Brasile lo scorso anno. E se la Mercedes è giunta seconda nel mondiale costruttori di F1 lo deve proprio al pilota di King’s Lynn. Fondamentale è stata la gara di Russell, nonostante un campionato al di sotto delle attese. Nel 2023 Russell è stato più volte messo in ombra dal team-mate Hamilton, nel GP decisivo Russell è riuscito a fare la differenza…

Hamilton invece con il GP di Abu Dhabi conclude per il secondo anno di fila una stagione senza nemmeno vincere una corsa. Ma il sette volte campione del mondo dimostra tuttora che l’esperienza in F1 conta ancora tanto, con Re Lewis che nella classifica finale piloti ha preceduto Russell di ben 59 lunghezze… Il classe ’98 è il futuro per la Mercedes, ma stando a quello che dice la classifica piloti 2023 è ancora Hamilton il presente per la casa tedesca…

Ora dopo i test post GP di Abu Dhabi sarà tempo di vacanze anche per gli uomini diretti da Toto Wolff. Poi il 2024 di fatto è già iniziato: a febbraio la presentazione della nuova vettura, poi i test pre-stagionali. Imperativo è tornare a vincere, nonchè sfidare la corazzata Red Bull-Verstappen! Per una scuderia che ha vinto ben 7 titoli di fila in F1 un’altra stagione senza poter lottare per il mondiale potrebbe rappresentare una vera e propria disfatta! Ed un leader come Toto Wolff non potrebbe mai accettare 3 stagioni di fila senza aver la possibilità di lottare per il titolo… Insomma, ultima chiamata in casa Mercedes!

Alberto Murador

