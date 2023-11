F1 | Abu Dhabi: ancora Versatappen, Ferrari non aggancia la P2

Finisce la stagione di F1 2023 con l’ennesima vittoria di un Max Verstappen imbarazzante per forza, concentrazione, sintonia con il suo mezzo. Ennesima vittoria stagionale per l’olandese, la diciannovesima, un record assoluto e – ci sentiamo di dire – difficilmente battibile, cosi come i 1000 e più giri al comando condotti da inizio stagione, ma la gara è stata vibrante e divertente.



Ferrari fallisce l’aggancio al secondo posto del mondiale costruttori nonostante Charles Leclerc che ha fatto un impresa sin dalla giornata di ieri con la sua qualifica e una intelligenza tattica dimostrata ancora una volta dal monegasco in gara, quando ha si confrontava col suo box al fine di capire la migliore strategia per conquistare il secondo posto per la classifica a squadre. Un leone il Leclerc di questa fine stagione.





Ferrari dunque indietro di soli due punti grazie ad una penalità (che definire dubbia è poco) inflitta a Sergio Perez. Pochi secondi, cinque, che hanno permesso ad una Mercedes, quella di Russell, di finire davanti al messicano e conquistare quei punti che hanno permesso alla sua squadra di conservare la piazza d’onore complice anche la disastrosa gara di Carlos Sainz che era partito nelle retrovie ed è arrivato anche fuori dalla top-ten.



McLaren forse è stata la vera sconfitta del weekend. Data per favorita sin dalla vigilia e dalle prove libere, l’aver mancato anche il podio per Woking – quando si parlava di presunta pole-position e lotta addirittura per la vittoria – è veramente un magro bottino. Ciò nonostante la McLaren si è dimostrata veramente forte anche ad Abu Dhabi e dato il trend di fine stagione sarà sicuramente un osso duro, forse non per Red Bull ma per tutti gli altri, in vista del 2024.



Fernando Alonso e la sua Aston Martin sono stati protagonisti, anche loro, di una gara solida nonostante le difficoltà di questo finale di stagione per il team in verde. Punti pesanti che hanno permesso ad Alonso di mantenere il quarto posto in classifica finale a pari merito proprio con Charles Leclerc (206 punti) e davanti di appena una lunghezza a Lando Norris (205 punti). Tre piloti meritevoli dell’onore delle cronache e della classifica.



Ad ogni modo la cornice spettacolare del tramonto di Abu Dhabi ha dunque spento i motori, almeno in via ufficiale, nel 2023. Ci saranno i test per rookie martedi e mercoledi prossimo, unitamente a test Pirelli – che già ha fatto sapere di non cambiare mescole in vista della prossima stagione – che sanciranno, stavolta per davvero, la fine della stagione e l’inizio delle vacanze.

Confirmation of the Top 10 👀



Russell’s P3 and Hamilton’s P9 means Mercedes clinch P2 in the constructors’ championship by three points #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qgvZbeXAJD — Formula 1 (@F1) November 26, 2023





E per tutti gli appassionati scatta già il classico countdown social in vista della prossima stagione. Non passerà tantissimo tempo, l’inverno della F1 sarà molto breve…