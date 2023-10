F1 | USA: Max vittoria nr 50, Ferrari ancora strategie folli

Max Verstappen e la sua Red Bull ne portano a casa un’altra. Dopo la sprint-race di ieri, oggi Max ha conquistato la sua cinquantesima vittoria in F1 ad Austin partendo addirittura dalla sesta posizione. Nonostante il suo avvio non favorevole e una gara non certo facile (le battute scambiate col suo box sui problemi ai freni della sua RB19 sono stati epici), Verstappen ha mostrato una performance straordinaria ancora una volta, prima riacciuggando e poi tenendo a bada agevolmente gli avversari.

Polemiche in casa Ferrari ce ne saranno, con una strategia che molti hanno definito ‘suicida’. Charles Leclerc, che partiva dalla pole-position, è arrivato a giocarsi il podio a causa di decisioni strategiche discutibili da parte del suo team.

Partito con gomme medie, la strategia della Ferrari, basata su un solo pit-stop rispetto ai due degli altri team, ha costretto Leclerc a gestire la gomma hard nel finale essendo bersaglio facile per chiunque gli si presentasse a tiro. Questa decisione ha sollevato non poche polemiche anche in radio nei confronti del compagno di squadra, in quanto ha permesso a Carlos Sainz di avvicinarsi e sopravanzarlo con l’avallo (giusto a quel punto) del team stesso. Charles ha comunque promesso che ci saranno discussioni post-gara.

Stupenda la gara invece di Lewis Hamilton. Tutto il weekend è stato super per l’inglese e la Mercedes, a dire il vero. La casa di Stoccarda oggi se l’è giocata con McLaren per il ruolo di seconda forza e in particolare Lewis ha fornito una performance esemplare, surclassando il compagno Russell (il divario con lui a fine gara è stato il più grande di tutta la stagione, ben 22 secondi), conquistando la piazza d’onore e motivando ancora di più la sua squadra a ridurre ulteriormente il divario con la Red Bull. Notevole.

Terzo posto l’ottima, ancora, McLaren con Lando Norris mentre il compagno si è ritirato. Non pervenuta la Aston Martin di Fernando Alonso.

Appuntamento a tra sette giorni in Messico.

https://x.com/F1/status/1716194713668059241