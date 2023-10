F1 | USA: la squalifica di Leclerc e Hamilton

By

Oltre il danno, la beffa. Charles Leclerc, insieme a Lewis Hamilton, sono stati squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti per una irregolarità tecnica. Il comunicato è arrivato in tarda serata (circa 2:30 italiane), spodestando Hamilton dal podio e danneggiando ancora di più il weekend di Charles Leclerc.

Il monegasco, che partiva dalla Pole position, ha chiuso in sesta posizione a causa di una strategia sbagliata: è stato l’unico pilota ad effettuare una sola sosta durante il GP. Dopo la squalifica, torna a casa con 0 punti insieme a Lewis Hamilton, lasciando a Carlos Sainz il terzo posto sul podio.

Il resoconto della FIA

Dopo il Gran Premio, sono state ispezionate quattro macchine su venti dai tecnici della FIA: Verstappen, Norris, Hamilton e Leclerc. Solo le monoposto di Charles e Lewis hanno riportato una irregolarità per quando riguarda lo skid, ovvero quella “tavola” posta sul fondo delle vetture, inferiore – come spessore – ai 10 millimetri imposti dal regolamento.

Nel Rapporto della FIA si legge che: “Le skids ubicate nella zona -825 ≥ XR ≥ – 1025 risultano non conformi all’articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico di Formula Uno 2023”.

Le giustificazioni dei team coinvolti

I rappresentanti di entrambi i team si sono recati dagli steward per discutere della faccenda, ritenendo opportuno spiegare che tale irregolarità è stata probabilmente causata dai “bump” della macchina sulla pista e il programma della Sprint Race che ha ridotto al minimo il tempo per impostare e controllare la vettura prima la gara.

A loro volta, i Commissari Sportivi hanno sottolineato che “è a carico del concorrente garantire che la vettura sia conforme alle norme in ogni momento durante un evento“. Aggiungendo che in questo caso particolare, “lo skid posto nella zona definita nel rapporto del Delegato Tecnico era fuori delle soglie delineate nell’articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico FIA di Formula Uno, che include una tolleranza per l’usura“.

La nuova classifica del Gran Premio degli Stati Uniti

La squalifica cambia la classifica finale: Lando Norris sale al secondo posto, trovandosi adesso sopra Leclerc nel campionato piloti, e Carlos Sainz sul podio – fermo nella sua quinta posizione nella classifica generale. Sergio Perez, in lotta con lo squalificato Lewis Hamilton per il secondo posto nel campionato piloti, sale al quarto posto, estendendo il suo vantaggio.

Ultimo, ma non per importanza, l’americano Logan Sargeant che, nella sua gara di casa, guadagna il suo primo punto in Formula 1 con il decimo posto.

