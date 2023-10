F1 | USA: Arriva il primo punto per Sargeant

Logan Sargeant porta a casa, complice la squalifica di Leclerc e Hamilton, il suo primo punto in F1. Il pilota statunitense adesso deve continuare con questa passo, cercando di dimostrare di meritare il sedile, in quanto la prossima stagione sarà sicuramente cruciale per il suo futuro.

La bandiera scacchi del GP di Austin, non ha sancito il termine del gran premio in terra statunitense. Dopo all’incirca tre ore dall’esposizione della bandiera a scacchi è arrivata la comunicazione della squalifica da parte di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La notizia ha rivoluzionato la classifica, cambiando coloro che erano presenti nella zona punti. La Williams è riuscita a conquistare così punti con entrambi i piloti, per la prima volta in stagione. Logan Sargeant ha cosi conquistato i suoi primi punti in carriera in F1, nel gran premio di casa.

Il pilota statunitense conquista cosi il suo primo punto al termine di una prestazione nettamente superiore rispetto alle ultime uscite. Complice di questo punticino, sicuramente la squalifica dei due piloti. Il numero 2 sulla monoposto Williams, dopo una stagione molto complicata, si scrolla di dosso il fatidico peso del primo punto. Il suo compagno di squadra, Albon, ha sicuramente stravinto il confronto con il numero 2 quest’anno. Bisogna anche considerare la giovane età del piloti di Fort Laurendale, alle prese con la sua prima stagione in F1. Il rinnovo contrattuale dell’americano, però, non è stato ancora reso ufficiale. James Volwes si è detto sicuro del rinnovo del ventiduenne. La prossima stagione sarà cruciale per il futuro di Sargeant nella massima serie delle formule.

Oramai restano quattro gare al termine della stagione, con i vincitori già proclamati, ma con lotte nelle retrovie ancora aperte. Lo statunitense vorrà sicuramente cercare di conquistare altri punti per il suo team, con il tentativo di tenere stretta la settima posizione nel campionato costruttori. Il campionato piloti lo vede adesso rilegato in ventesima posizione alle spalle anche di Liam Lawson, autore di sole cinque gare. Sarà da vedere se questo punto farà bene psicologicamente a Sargeant, che ora più che mai deve dimostrare qualcosa per tenere il suo posto in F1.