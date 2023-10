F1 | Caffi, “Impossibile chiedere a Russell di mollare!”

Alex Caffi, ex pilota di F1 con Osella, Scuderia Italia e Arrows, è stato ospite ai microfoni di Pit Talk per la puntata post GP del Qatar.

Nell’incidente alla prima curva accaduto fra i due piloti Mercedes, che ha decretato la fine della gara per Hamilton, il sette volte campione del mondo ha ammesso le proprie colpe per lo scontro.

Ricordiamo però che Hamilton aveva il vantaggio della mescola alla partenza, gomma morbida per lui e media per Russell.

Avrebbe perciò dovuto Russell mollare il colpo e lasciare passare il compagno? Ecco il pensiero di Alex Caffi in merito:

“Alzare il piede nella posizione in cui era Russell era impossibile, anzi, c’era il grosso rischio di prendere anche Verstappen se avesse rallentato.”

“Lo sbaglio a mio parere è stato far partire Hamilton con le rosse, differenziando le strategie su chi partiva dietro.”

“Il resto lo sappiamo, Russell è partito bene anche se con le gialle ed una volta che sei in gara, sei in gara…“

Russell non è Bottas

In pratica, per Alex Caffi non si può chiedere ad un pilota di rallentare per favorire il compagno di squadra con strategia più aggressiva in partenza.

“Bisogna riconoscere le potenzialità di Russell, altrimenti in Mercedes avrebbero tenuto Bottas, contestato più volte per essere sempre stato il gregario di Hamilton in ogni condizione.”

“Russell non è stato dichiarato secondo pilota, non fa quel mestiere, non puoi chiederlo.“

“Lewis lo ha ammesso, ha stretto troppo; sono convinto che con il vantaggio di mescola avrebbe potuto passare sia Russell che Verstappen allargando la curva quanto basta.”

“George non poteva alzare il piede mentre era stretto tra Lewis e Max, e se pensassimo che avrebbe dovuto rallentare in partenza e lasciare passare Hamilton, snatureremmo il concetto stesso di gara.“

“Sicuramente è stato un peccato, vista la rimonta incredibile di Russell arrivato al quarto posto, a mio parere il miglior pilota della giornata.“