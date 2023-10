F1 | Caffi: “Ferrari vettura altalenante”

Il mondiale di F1 2023 sarà di certo ricordato dalla Ferrari e dai tifosi della rossa come uno dei più difficili e deludenti di questi ultimi anni. Nei restanti 5 GP il team di Maranello avrà il difficile compito di scalzare la Mercedes nel secondo posto tra i costruttori. Ed allo stato attuale della competitività della SF23 l’impresa risulta parecchio difficile… Poi il Cavallino dovrà voltare subito pagina e pensare al 2024. Sarà una rossa più competitiva quella della prossima stagione di F1? Oppure non cambierà granchè rispetto a questo mondiale?

Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk Alex Caffi. L’ex pilota di Arrows e Scuderia Italia ha detto che è molto difficile fare un pronostico sulla Ferrari…

“Fare i pronostici sulla Ferrari è come chiedere tutti i 6 numeri giusti all’enalotto di domenica prossima. Come si fa a fare un pronostico sulla Ferrari? Arriva a Monza e vince quasi. Poi va in un altro circuito e sembra che sia lì, poi improvvisamente sparisce completamente dai radar e la si ritrova a metà classifica. Non lo so, non si riesce a capire cosa stiano facendo, cosa stiano provando…”

“… se Monza non sia stata invece un piccolo contentino un po’ per i tifosi… Un po’ come avveniva ai tempi miei quando facevano immancabilmente le pole position a Monza ed Imola le due Ferrari, poi sparivano completamente. È veramente difficile da dire, secondo me non lo sanno neanche loro. Non li vedo particolarmente convinti su quale strada intraprendere. Perchè comunque sia la vettura è altalenante, e quando la vettura è altalenante è la cosa più difficile che ci sia.”

“Sai, se hai un problema in un’area cerchi di lavorare in quello. Ma qui non si capisce più… Perchè in una gara va, e nella gara dopo sparisce… Come tutti insomma si spera che sicuramente riesca a risollevarsi, a rientrare nei primi 2-3 team, perchè comunque sia è un marchio importante. C’è bisogno di una Ferrari competitiva, per una F1 di qualsiasi epoca di cui si possa parlare. Al di là del tifo o non tifo se lo augurano tutti.”

La speranza è davvero che una stagione (con una sola vittoria) così amara di risultati non si ripeta nel 2024. Il progetto 2024 è tutta un’incognita, la “cura Vasseur” riuscirà a dare già una svolta dalla prossima stagione? Se non altro per tornare a vincere qualche GP, perchè per quel che riguarda il mondiale sarà probabilmente ancora un dominio firmato Verstappen-Red Bull anche nel prossimo anno…

