F1 | Messico: Leclerc-Sainz, prima fila tutta Ferrari!

In Messico prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del GP, con Leclerc davanti a Sainz e Verstappen (solo terzo). Quarto uno strepitoso Ricciardo davanti all'idolo di casa Perez ed Hamilton. Concludono la top-ten Piastri, Russell e le due Alfa di Bottas e Zhou. Norris partirà solo 18°... Delusione in casa Williams con Albon solo 14°... Griglia non definitiva per via di numerosi "race control"...

La F1 sta correndo in Messico questo weekend, con le qualifiche disputatesi oggi. E contro ogni pronostico è una prima fila tutta Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz. Una pole inaspettata per Leclerc, una seconda posizione per Sainz impensabile sino a quanto visto nel Q2, dato che lo spagnolo si era qualificato per il Q3 per il “rotto della cuffia”. 22° pole in carriera per Leclerc, eguagliando così Fernando Alonso nella classifica di tutti i tempi della F1…

Il monegasco nel giro secco ha dimostrato ancora una volta di saper sfruttare al massimo la vettura, con una SF23 che in Q3 ha sbaragliato la concorrenza, a cominciare da quella del binomio Verstappen-Red Bull. Il tre volte campione del mondo di F1 ha commesso un piccolo errore nel primo tentativo del Q3, ma nel secondo tentativo incredibilmente senza commettere nessun errore nel suo giro non è andato oltre il terzo posto… Ma poco importa, il favorito per il GP resta lui senza dubbio.

L’idolo di casa Perez con l’altra Red Bull non è andato oltre il quinto posto, preceduto da quello che potrebbe sostituirlo nel 2024 a Milton Keynes. Ovvero Daniel Ricciardo. L’australiano dell’AlphaTauri è stato straordinario protagonista delle qualifiche, e domani partirà subito dietro a colui che potrebbe riavere come team-mate il prossimo anno.. Sesta posizione per Hamilton, con l’inglese che ha preceduto Piastri con l’unica McLaren in Q3, mentre Norris (uno dei favoriti per la pole) è stato eliminato in Q1 e partirà 19° (18° considerando che Tsunoda partirà dai box per sostituzione motore)…

A completare la top-ten del Q3 troviamo Russell con l’altra Mercedes. None e decime in griglia le due Alfa di Bottas e Zhou. Tra i delusi di giornata oltre a Norris c’è sicuramente Fernando Alonso, con lo spagnolo che non è andato oltre il 14° posto. Inoltre lo spagnolo ha causato una bandiera gialla al termine del Q1 per un testacoda, danneggiando l’ultimo tentativo di diversi piloti (Norris compreso).

Peggio ancora ha fatto Stroll 18°. Delusione anche in casa Williams, visto che Albon scatterà solamente dalla settima fila. Ed il thailandese nel corso delle ultime libere si era classificato secondo! Come minimo ci si sarebbe aspettato almeno di vedere Albon in Q3… Ma la griglia di partenza del GP del Messico di F1 è tutt’altro che definitiva. Dopo la sessione di qualifica i commissari analizzeranno tutti gli “impeding” ed altre infrazioni avvenuti nel corso del Q1. Tra bandiere gialle non rispettate e piloti fermi in uscita dai box la classifica rischia di subire importanti modifiche…

Your final classification after that fascinating session! This could all chance of course, with a host of investigations from the session yet to start#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/elwJac9FPF — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Alberto Murador

