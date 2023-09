F1 | Zhou rinnova con Sauber per il 2024

La F1 torna in pista questo weekend a Singapore sul circuito rivisto di Marina Bay. Ma nell’attesa che scendano in pista le monoposto per le prime due sessioni di libere del venerdì, è arrivata la riconferma di Guanyu Zhou in Alfa Romeo (Sauber) per la prossima stagione. Dunque è arrivato il tanto atteso rinnovo per il pilota cinese, nonostante nelle scorse settimane Zhou sembrava essere in bilico… Dunque in casa Sauber si è deciso di dare continuità per la scelta dei piloti, confermando tra l’altro come terzo pilota Theo Pourchaire. Attualmente il francese sta disputando il campionato di F2 con il team ART Grand Prix.

No.24 is here to stay for 2024. 🤝 We're delighted to announce that @ZhouGuanyu24 has extended his contract for another year and will continue racing for the team alongside @ValtteriBottas next season. Let's go, Zhou! 🙌 #F1 pic.twitter.com/JIkF8YavBf — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) September 14, 2023

Il rinnovo è di una sola stagione di F1 per Zhou con il team elvetico, a differenza di Bottas che ha un contratto pluriennale con la scuderia di Hinwil. Il pilota cinese quindi potrà così disputare tra l’altro il prossimo anno il suo GP di casa a Shanghai, dinanzi ai propri tifosi. Brutto da dire, ma i munifici sponsor di Zhou fanno decisamente comodo al team elvetico, nell’attesa che dal 2026 subenti Audi…

In questo mondiale di F1 Zhou ha sinora conquistato quattro punti, due in meno rispetto al team-mate Bottas. Ma a differenza del 2022, Zhou sino a questo punto della stagione è sembrato essere più in difficoltà rispetto al finlandese. Ora il cinese avrà modo nei restanti GP di ripagare la fiducia ottenuta dai vertici del team elvetico. E magari perchè no, puntare già ad un buon risultato proprio a Singapore…

