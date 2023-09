F1 | Vandone: “Sainz ha un contratto Audi in tasca”

Fabiano Vandone, ideatore e presentatore di ChronoGP, è stato ospite di Pit Talk 364.

Commentando la querelle tra Leclerc e Sainz, che ha trovato alimentazione sui social dall’entourage dello spagnolo, Vandone ipotizza il futuro dei piloti Ferrari.

“Se togliessimo i veli, le barriere, ed i filtri fra i due, possiamo ipotizzare che uno dei due piloti ha già un accordo in tasca da qualche altre parte.“

“Quando si arriva ad una esasperazione della rivalità fra compagni di scuderia, come quella in Ferrari, ci sono alcuni aspetti da valutare, il primo è che probabilmente Sainz ha un contratto in tasca.“

Quindi il futuro di Carlos è in Ferrari o altrove?

“Penso andrà in Audi. Il loro futuro Team Principal in F1 sarà Allan McNish, persona che conosco da quando correvamo in Formula 3000; Allan ha una grandissima stima di Sainz, che reputa un grandissimo collaudatore ed un ottimo uomo-squadra.”