F1 | Sparisci: “Sainz vuol tenersi stretta la Ferrari!”

La F1 si appresta a concludere la stagione con gli ultimi sei appuntamenti del mondiale. La Ferrari ambisce al secondo posto nei costruttori, con Mercedes al momento avanti di venti lunghezze. A Maranello servirà il pieno supporto di entrambi i piloti, ovvero Leclerc e Sainz. Ma a proposito di piloti della Ferrari, fa specie il fatto che entrambi non abbiano ancora rinnovato i rispettivi contratti con la Scuderia.

Sull’argomento è intervenuto Daniele Sparisci ai microfoni di Pit-Talk. Secondo il giornalista del Corriere della Sera alla fine sia Leclerc che Sainz rinnoveranno con la rossa…

“Alla fine si metteranno le basi per il rinnovo di entrambi i piloti. La Ferrari ha una buona coppia di piloti, non avrebbe motivo per cercarne altri. Anche perchè sia Leclerc che Sainz non hanno delle valide alternative alla Ferrari. In Red Bull hanno Perez anche per il 2024 per esempio. In Mercedes entrambi i piloti hanno rinnovato per due stagioni. Prima del 2025 non si apriranno delle porte…”

Sparisci ha citato l’Aston Martin: un team che ad inizio anno poteva suscitare interesse da parte dei piloti top della F1, ma ora il team inglese sembra essersi perso… Nemmeno Alonso riesce a fare i “miracoli” con una AMR23 che è lontana parente della vettura di inizio mondiale! Ora al centro del mercato c’è Norris (dato nei radar Ferrari), anche se secondo Sparisci il tutto è molto legato alle prestazioni della McLaren in continua crescita in questi ultimi GP di F1.

“Un big come Norris è molto corteggiato. Ma questo è legato tutto al miglioramento della McLaren. Cioè se la McLaren è in grado di offrire a Norris un mezzo competitivo perchè dovrebbe andarsene.”

E sulle voci di Sainz in Audi ecco cosa ha affermato Sparisci:

“Questo si dice da un sacco di tempo, perchè il papà corre con Audi... Sono tutte quelle voci che fanno sempre da contorno, sino a quando alla fine non arriva l’annuncio di rinnovo di un pilota con lo stesso team. Un po’ com’è successo con Hamilton quando doveva ancora rinnovare con Mercedes, con la Ferrari sempre di mezzo. E poi alla fine è arrivato il comunicato della Mercedes che Hamilton ha firmato per altri due anni..”

“L’Audi è un team nuovo che entrerà in F1, e quindi dovrà fare esperienza. Se davvero uno vuole scegliere una strada di andare a fare “l’architetto” di un team nuovo, magari perchè ti danno tanti soldi, o perchè ti mettono al centro del progetto. Però poi devi avere diversi anni a disposizione! Guardate per esempio Ricciardo: uno che ha cambiato tanti team per poi ritornare in AlphaTauri…”

“Appena finisci dal giro dei top questo è un mondo terribile che non fa sconti. Guarda anche lo stesso Bottas, uno che ha vinto diverse gare in F1 ed ora annaspa nelle retrovie… Quindi starei molto attento a dire queste voci su Sainz vicino ad Audi. Cioè, la Ferrari se la tiene stretta.“

