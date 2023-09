F1 | Quanto è migliorata la McLaren fin qui?

Siamo arrivati ormai verso la conclusione del campionato di F1 2023. La Red Bull ha conquistato, sul suolo giapponese, il secondo mondiale costruttori consecutivo. Alle spalle del team di Milton-Keynes troviamo una lotta accensa per svariate posizioni. Tra i vari team partecipanti c’è la McLaren. Il team britannico, dopo un avvio decisamente sotto tono, è riuscita a risollevarsi e trovare prestazioni che permettono di competere, in questi tutte le gare, per il podio. Vediamo dunque qual’è stato il cammino della McLaren in questa stagione.

Il team britannico, guidato da Andrea Stella, in questa stagione ha avuto una partenza a rilento. Nelle prime otto gare, McLaren, ha conquistato solamente 17 punti. Nelle prime due gare i punti conquistati sono stati zero. L’inversione di rotta è arrivata dopo il doppio zero rimediato in Spagna e Canada. Dal gran premio in terra nord americana è arrivata l’inversione di rotta. Complici gli aggiornamenti apportati sulla vettura e la monoposto ”B” introdotta, il team di Woking, ha invertito la rotta. Dall’austria e per le successive otto gare, fino al GP del Giappone appena trascorso, il team, ha conquistato ben 145 punti. Il maggior numero di punti conquistati in unico weekend è arrivato proprio a Suzuka, con il doppio podio alle spalle di Max Verstappen.

Il confronto tra le prime otto gare e le ultime mette in mostra il miglioramento del team. McLaren si è risollevata e ottenuto punti, con una crescita esponenziale. Alcuni team, ad esempio Aston Martin, hanno avuto il percorso inverso. Tutto ciò dimostra quanto sia importante nel mondo della F1, sviluppare la vettura e non cantare vittoria già dai primi risultati positivi. Al contrario al non abbattersi ai primi risultati negativi. A sei gare dal termine la McLaren potrebbe lottare per la quarta posizione, sopratutto viste le difficoltà dell’Aston Martin. Non è sicuramente da sottovalutare il lavoro svolto da Andrea Stella.

Il TP ha saputo mantenere il morale della squadra alto e indirizzare un corretto sviluppo della vettura. Ovviamente non si possono trascurare i due piloti, sempre pronti ad offrire ottime prestazioni. Lando Norris era ed è rimasto una certezza, Piastri da rookie fin qui sta costruendo una stagione stupenda con prestazioni da urlo.

La McLaren ha dunque costruito una vettura capace di lottare per il podio. La domanda che ora sorge spontanea è: il prossimo anno riuscirà il team di Woking ad inserirsi tra i grandi team e a lottare per qualcosa di più che ”semplici” podi?.