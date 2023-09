F1 | Il mondiale degli altri: quali sono le lotte aperte?

Red Bull ormai sta proseguendo il proprio dominio incontrastato. A seguire i due della scuderia anglo-austriaca, ci sono diversi piloti in lotta fra loro per provare ad arrivare primi nel ”mondiale degli altri”. Il terzo posto nel campionato piloti, sembra essere una sfida a due, che potrebbe però riservare sorprese nelle prossime gare e magari riaprire la lotta anche con altri piloti. Subito dopo la battaglia per il terzo posto, si trova un accesissima battaglia per la quinta posizione.

Nella lotta per il terzo posto, il campionato degli altri, è lotta tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso. I due veterani della F1 sono a soli cinque punti di distacco, con lo spagnolo che nelle ultime gare ha perso parecchio terreno, viste le difficoltà avute. Per entrambi i piloti, si tratterebbe di un risultato importante, vista ormai la fuga della Red Bull, e la poca competitività con loro quest’anno. I due campioni del mondo stanno dimostrando, nonostante l’età, di poter competere ancora ad altissimi livelli e di riuscire ancora fare la differenza in F1. La lotta è ancora aperta e non è da escludere che i piloti che seguano riescano a recuperare il distacco, di soli quarantotto punti.

Nella zona che porta alla lotta per la quinta posizione, troviamo un gruppo folto di piloti. Sono ben quattro i piloti in lotta, con i primi tre abbastanza ravvicinati tra loro. A guidare questa mini classifica si trova Carlos Sainz, seguito a stretto contatto da Charles Leclerc e George Russell. Insegue ad un pò più di distacco, Lando Norris. Il pilota McLaren, nell’ultimo periodo ha avuto un impennata notevole, in termini di punti conquistati. Il numero 4 in griglia, ha colmato di parecchio il distacco e sembra essere pronto a battagliare per la quinta posizione. I tre più avanti, rappresentano Ferrari e Mercedes. I due team, oltre ad avere lotta aperta con i rispettivi piloti, sono in combutta per il terzo/quarto posto, Aston Martin permettendo, del campionato costruttori.

Ci sono ancora diverse gare da disputare e comunque sia il campionato è ancora lungo. Tutto potrebbe ancora accadere e potrebbero essere tranquillamente ribaltate le gerarchie. Vedremo a fine campionato chi riuscirà a portare a casa il ”mondiale degli altri”.