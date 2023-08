F1 | Leclerc-Ferrari, possibile annuncio di rinnovo a Monza

La F1 è nel bel mezzo della pausa estiva, con il circus che tornerà in pista a fine agosto a Zandvoort. Ma nel frattempo trapelano numerose indiscrezioni sul fronte del mercato piloti, con possibili rinnovi e/o trasferimenti in altri team. Tra i temi caldi dell’estate c’è senz’altro la posizione di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha un contratto valido con la Ferrari in F1 sino al 2024, ma al momento la casa di Maranello e Charles non hanno ancora parlato del possibile rinnovo del contratto.

Ma per Leclerc non essendoci delle valide alternative alla Ferrari, è probabile (scelta obbligata?) che il monegasco rinnovi con la casa del Cavallino. Poi altra cosa importante, è stata la scelta fatta da Frederic Vasseur, con il francese che ha fatto intendere ai vertici del Cavallino che intende tenere Charles al centro del progetto Ferrari in ottica presente e futura…

Leclerc dunque è ancora legato alla rossa per circa un anno e mezzo, considerando anche tutto il 2024. Vasseur già ad inizio anno disse (qui ne parlò Leo Turrini a Pit-Talk) che in casa Ferrari si sarebbe iniziato a parlare dei rinnovi di contratto con i piloti durante la pausa estiva. Ed eccoci arrivati alla consuete vacanze estive, con i motori spenti, ma dove trapelano alcune indiscrezioni sul futuro dei piloti. In questo caso riguardanti Charles Leclerc.

Il sito francese sportune.20minutes.fr ha parlato di un rinnovo con la Ferrari per il monegasco di ben cinque anni. O per essere più precisi di un due + tre. Il biennio 2025-2026 non dovrebbero prevedere delle clausole di uscita dal contratto, mentre per il triennio 2027-2029 si.

In pratica in F1 dal 2026 ci sarà l’avvento dell’entrata in vigore delle nuove power-unit, una sorta di rivoluzione. E se la Ferrari non dovesse garantire un motore ed una vettura performante nel 2026 appunto, il monegasco potrebbe essere così liberarsi per approdare in altri team.

Sempre secondo quanto riportato dal sito transalpino, la cifra del rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari si aggira attorno ai 185 milioni di euro. Oltre 35 milioni di euro a stagione in pratica. Il Cavallino quindi si prepara al prolungamento del “matrimonio” con il loro talento monegasco. E tale annuncio del rinnovo tra la Ferrari e Leclerc potrebbe arrivare nel weekend del GP d’Italia a Monza.

D’altronde è sempre stato una sorta di tradizione aspettare il GP d’Italia all’interno del team di Maranello per fare degli annunci importanti. Qualche esempio? Monza 2006: a fine gara la rossa annunciava il ritiro di Schumacher dalla F1 a fine stagione, e contemporaneamente annunciò l’ingaggio di Raikkonen per la stagione seguente. Monza 2018: la Ferrari dopo le qualifiche del GP annunciò l’addio di Raikkonen a fine stagione, con l’ingaggio di Leclerc per la stagione 2019… Dunque non ci resta che attendere il GP d’Italia di settembre per sciogliere ogni tipo di dubbio.

Alberto Murador

Follow @albertomurador