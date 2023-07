F1 | Turrini: “Ne Leclerc ne Sainz hanno fretta di rinnovare”

La F1 tornerà a correre questo weekend in Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. Come ogni GP ormai sarà il binomio Verstappen-Red Bull a partire con i favori del pronostico. La Ferrari (sulla carta) potrà essere competitiva per puntare al podio, con Leclerc e Sainz che vorranno rifarsi dopo la debacle inglese. Proprio i due ferraristi sono al centro di diverse speculazioni sul loro futuro in F1.

Al momento sia Leclerc che Sainz non hanno approfondito con i vertici del Cavallino i rispettivi rinnovi di contratto. Entrambi i piloti avranno il contratto in scadenza con la Ferrari al termine del 2024… Il fatto che entrambi i piloti debbano ancora trattare il loro rinnovo con la rossa, può suonare come un campanello d’allarme in casa Ferrari..

Sull’argomento è intervenuto Leo Turrini ai microfoni di Pit-Talk. Turrini innanzitutto ha sottolineato il fatto che Vasseur riferì proprio ad inizio stagione che dato la situazione tecnica disastrosa in casa Ferrari, avrebbe iniziato a parlare dei rinnovi di contratto con Leclerc e Sainz solo durante la pausa estiva…

Il giornalista di Sassuolo ha affermato che al momento senza garanzie tecniche, sia Leclerc che Sainz non hanno nessuna fretta nel rinnovare i loro contratti con la Ferrari.

“Io credo che sia Leclerc che Sainz siano molto frustrati e molto delusi. Perchè loro fino a marzo quando è cominciato il campionato erano convinti che avrebbero avuto una macchina per poter essere protagonisti in tutte le gare. E sono convinto che entrambi non hanno nessuna fretta di firmare il rinnovo del contratto, fin quando non avranno delle certezze tecniche per il futuro.”

Poi Turrini ha aggiunto il fatto che sia Leclerc che Sainz hanno ancora un anno e mezzo di contratto con la Ferrari in F1. Posti disponibili al momento non ce ne sono, in realtà si potrebbe liberare un posto in Mercedes a fine 2023 qualora Hamilton non dovesse rinnovare con la compagine tedesca.

“Dove potrebbero andare Leclerc e Sainz? Se Hamilton rinnova posto non ce n’è. La Red Bull è Verstappen dipendente. L’Audi arriva nel 2026. Quindi se tu sei Leclerc o sei Sainz che alternativa hai che ti dia la certezza che entri in un team che sia più competitivo della Ferrari?”

Alberto Murador

