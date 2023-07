F1 | Ungheria: Monumentale Verstappen! Red Bull da record!

Monumentale Max Verstappen! Ennesima prova di forza da parte della Red Bull. Una prima e terza posizione conditi da un super giro veloce dell’olandese e da un pit stop record con Perez. La vittoria di Verstappen vale la dodicesima vittoria consecutiva da parte della scuderia di Milton Keynes e quindi nuovo record nella storia della F1. Grande prova ancora da parte della McLaren. Lando Norris per la seconda gara consecutiva conquista il secondo posto. Non male Piastri con una quinta posizione, causa crollo di prestazione nell’ultima parte di gara. Ancora non positiva la prestazione della Ferrari, sopratutto su questa pista in cui ci si aspettava sicuramente di più.

Ancora una volta stupendo Max Verstappen. L’olandese conquista la prima posizione al via e inizia il suo dominio incontrastato. Ottimo anche il ritorno di Perez che conquista il podio in rimonta, dopo una qualifica negativa. Al secondo posto un fantastico Lando Norris, complice anche il regalo a box con undercut che di fatto gli ha permesso di conquistare la seconda posizione sul compagno. Non male Piastri, ancora una volta battagliare con i primi. Conclude al quarto posto, complice una partenza poco brillante, Lewis Hamilton.

Ferrari che delude ancora con una settimo e un ottavo posto, complice anche la penalità di cinque secondi inflitta a Leclerc. Sainz, dopo una brillante partenza, termina ottavo. La squadra di Maranello che non ha mai trovato il passo che ci si aspettava alla vigilia di questa gara. Ora si dovrà lavorare duramente per dare il massimo il prossimo weekend a Spa.

Chiudono la zona punti le due Aston Martin, molto lontane dalle prestazioni di inizio campionato. Occorre menzionare certamente Daniel Ricciardo. Arrivato, in pochissimo tempo riesce a mantenere la tredicesima posizione, e ad offrire una prestazione comunque convincente, battendo anche il suo compagno di squadra. Gara non iniziata per le due Alpine, entrambe fuori subito al primo giro.