F1 | Turrini e il pranzo con Vasseur: “Ferrari OK in Ungheria e Singapore”

A Silverstone la Ferrari è tornata a soffrire i soliti problemi legati al degrado gomme ed al passo gara. La prossima gara in Ungheria è ormai alle porta. Ospite della puntata di Pit-talk, Leo Turrini. Il giornalista di Sassuolo ci ha raccontato della sua cena con Vasseur e di come la Ferrari, a detta del TP, potrebbe far bene domenica e nel gran premio di Singapore.

”Sono stato a pranzo con Vasseur circa dieci giorni fa. Ho anche scritto una pagina intera di giornale, l’ho pubblicata sul mio blog. A me non ha detto nulla sul fatto di aver risolto tutti i problemi. Mi aveva detto che a Silverstone le cose sarebbero andate probabilmente maluccio, anche se nemmeno lui si aspettava il nono e decimo posto. Mi aveva spiegato il motivo, dal suo punto di vista, dicendomi che la famigerata problematica del degrado gomme non era stata risolta, per le piste con curve veloci, come Silverstone. Aveva anche aggiunto, ad una mia specifica domande, che c’erano due gare quest’anno dove loro pensano di poter essere molto competitivi. Queste due gare sono quella di domenica prossima e Singapore”.

Turrini ha poi proseguito parlando di come Vasseur sia risultato sincero e come si sia avuta la conferma di ciò che precedentemente era stato annunciato riguardo il GP di Silverstone.

”A me Vasseur ha detto cosi. Io ho stampato e pubblicato tutto questo, è stato ripreso in tutto il mondo e mi ha anche ringraziato, non ha assolutamente smentito. Se poi ha cambiato idea non lo posso sapere. A me ha detto cosi ed è parso abbastanza sincero. Tant’è vero che poi, quando c’è stata la gara in Regno Unito, quello che mi aveva anticipato ha trovato una doverosa conferma”.