F1 | “Tenete d’occhio Mattia Binotto…”

Il Maestro Leo Turrini, la penna di F1 più seguita tra la Via Emilia e il West, è profetico ai microfoni di Pit Talk #359.

In un scambio di battute, il sibillino Turrini lancia il presagio:

“Dovresti fare una puntata di Pit Talk sul perchè Binotto sia riapparso a Silverstone…”

Il riferimento è al GP della Gran Bretagna, dove si è visto nuovamente in paddock l’ex Team Principal Ferrari, stavolta da visitatore.

“Cosa bolle nella pentola del faraone deposto Mattia Binotto?”, domanda Turrini, “secondo me c’è qualche movimento, ma io non ti dico niente…”.

Leo centellina il suo sentito: “Come mai torna a materializzarsi a Silverstone, nel cuore della stagione, in un momento di fervente movimento tra team, ingegneri, piloti… Io terrei monitorata la cosa…”

Turrini non è nuovo del detto e non detto, ed è importante ascoltarlo quando lascia queste briciole di futuro agli appassionati italiani di F1.

Binotto sta per muoversi, cosa confermata anche da Antonio Granato in trasmissione.

Se le indiscrezioni contrattuali in merito al periodo di gardening di dodici mesi per l’ex capo della rossa risultino vere, mancano cinque mesi prima di rivederlo in pista.

Chi lo abbia voluto, per ora, non ci è dato saperlo. Per ora.