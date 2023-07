F1 | Scalabroni: “Verstappen sulla Ferrari avrebbe vinto in Austria!”

In F1 Max Verstappen sta letteralmente dominando anche questo mondiale, frutto di un binomio Verstappen-Red Bull che non ha punti deboli. Ma l’olandese con una monoposto diversa dalla Red Bull riuscirebbe a vincere in F1? Magari con la Ferrari?

Secondo Enrique Scalabroni l’olandese avrebbe vinto domenica scorsa al Red Bull Ring anche con la rossa, dato che secondo l’ingegner argentino Verstappen riesce a fare un’enorme differenza rispetto agli altri piloti. E quindi non è tanto la RB19 a fare la differenza, bensì il pilota…

L’ingegnere argentino sentite cos’ha detto Scalabroni sull’argomento ai microfoni di Pit-Talk:

“La Red Bull è una buona macchina, non eccezionale come tutti credono. Ma c’è un pilota che è eccezionale rispetto agli altri piloti. La differenza la fa Verstappen. Quando uno vede che i tempi sono vicini tra i due piloti che guidano la stessa macchina, fa capire che è la monoposto ad essere molto valida, che può essere portata al limite facilmente.”

“Penso che se nel GP d’Austria Verstappen fosse stato alla guida della Ferrari avrebbe vinto. Perchè la differenza non è stata tanto evidente tra Red Bull e Ferrari. Il fatto è che la RB19 in Austria abbia perso in certi punti del circuito rispetto alla Ferrari, dove Verstappen riusciva ugualmente a fare la differenza. E non è la macchina, dato che Perez non è riuscito a fare la differenza come Verstappen. Son da quattro gare che Perez è costretto ad andare oltre il limite della vettura per essere veloce, incappando in diversi errori.”

D’altronde sono i numeri che parlano. Verstappen sta dimostrando di essere il miglior pilota di F1 al momento, dato che la Red Bull se è in testa ai due mondiali lo deve senz’altro a Verstappen, piuttosto che a Perez. Il messicano in questi ultimi quattro GP è riuscito a salire solo una volta sul podio, ovvero domenica scorsa in Austria.

Se non ci fosse Verstappen, la scuderia di Milton Keynes sarebbe attualmente in piena lotta con Aston Martin e Mercedes… Ma fortunatamente per la scuderia anglo-austriaca hanno un pilota che dimostra che in F1 il talento può ancora fare la differenza nonostante tutto…

Alberto Murador

Follow @albertomurador