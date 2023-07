Annunciato il calendario di F1 stagione 2024

A valle del recente World Motorsport Council della FIA, è stato diramato il nuovo calendario della F1 per la stagione 2024. Il pacchetto prevede ben 24 gare spalmate dal 2 marzo all’8 dicembre: sarà la stagione più lunga di sempre in F1, non solo per il numero di gare ma anche per il numero di giorni che intercorrono tra la prima e l’ultima gara. Praticamente dalla fine della stagione 2024 e il presunto inizio di stagione 2025 potrebbero passare meno di 90 giorni, un record assoluto.

A guardare la sequenza delle gare si è voluto “regionalizzare” gli impegni, permettendo a location geograficamente vicine di ospitare eventi cronologicamente vicini (il GP del Giappone, per esempio, storicamente piazzato verso la fine del calendario, è stato anticipato ad aprile tra l’Australia il GP di Cina). Il tutto al fine di risparmiare su costi di trasferimenti e logistica. Ha senso.

Non definito, invece, ancora, il numero di sprint-race del calendario ma supponiamo che non saranno meno di sei, il numero di quest’anno. Anzi, analizzando il trend crescente per questa format introdotto nel 2022, il numero potrebbe salire anche a otto o nove eventi. Staremo a vedere.

Di seguito il calendario da fonte ufficiale Twitter :