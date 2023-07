F1 | Alpine a Silverstone insegue la McLaren: previsti importanti aggiornamenti

La Alpine ha avuto una stagione altalenante fino ad ora, e con il GP di Silverstone all’orizzonte, il team francese sta cercando di fare dei progressi significativi per rafforzare le proprie prestazioni. La squadra sta faticando a tradurre il potenziale della monoposto in risultati concreti. Vari lampi sul passo gara, ma tanta difficoltà sul giro secco. Il loro piazzamento nel campionato costruttori è inferiore alle aspettative. Per invertire questa tendenza, Alpine ha bisogno di fare progressi tangibili.

Il circuito di Silverstone è noto per essere un tracciato veloce e impegnativo, con curve ad alta velocità e lunghi rettilinei, dove le gomme soffrono parecchio. Queste caratteristiche metteranno alla prova le prestazioni complessive della monoposto e richiederanno un equilibrio adeguato tra velocità di punta e stabilità in curva.

La scuderia si sta concentrando sull’ottimizzazione dell’ala anteriore (dopo la “ballerina” ala posteriore vista in Canada) così come sullo sviluppo di un fondo piatto più efficiente. Aggiornamenti che vedremo a Silverstone, per permettere alla Alpine di rimanere al passo delle rivali. Questi miglioramenti possono consentire all’auto di generare maggiore deportanza e ridurre la resistenza, migliorando l’ingresso e l’uscita dalle curve, specialmente veloci.

Inoltre, la ricerca di un buon setup rende il tutto più facile. Sappiamo bene quanto il setup influisce su queste monoposto e sul feeling che il pilota ha con la propria macchina. Spesso l’abbiamo visto anche con Leclerc, il quale ha avuto difficoltà ad interpretare la sua monoposto, ricadendo in prestazioni deludenti, per un setup non ottimale.

L’Alpine si sta preparando per il GP di Silverstone con la speranza di compiere un significativo passo avanti. Gasly è fiducioso che il tracciato britannico si adatti meglio alle esigenze della A523, anche grazie alla nuova ala anteriore e al nuovo fondo. La McLaren il suo enorme passo avanti l’ha fatto, e in Austria si è visto, adesso tocca alla scuderia di Szafnauer inseguire i rivali.