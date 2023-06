F1 | Stirano: “Perez messo in castigo da Red Bull”

In F1 la Red Bull sta dominando anche in questa stagione, con la vettura anglo-austriaca capace di vincere sinora tutte le otto prove sin qui disputate. Tuttavia se non fosse per Verstappen, il team di Milton Keynes non si troverebbe ad aver questo grosso vantaggio nei confronti degli avversari. L’olandese rispetto a Perez sta facendo un enorme differenza in pista, soprattutto negli ultimi GP. In F1 la Red Bull sembra quasi correre con due diverse monoposto…

Sull’argomento Red Bull è intervenuto ai microfoni di Pit-Talk Giorgio Stirano. L’ex ingegnere di F1 afferma che in casa Red Bull sembra come che abbiano messo un po’ il freno a Sergio Perez…

“Che Verstappen sia forte ovviamente non ci sono dubbi. Mi sembra che Perez l’abbiano un po’ messo in castigo… Non può andare così tanto meno forte di Verstappen. Ieri non andava per niente (domenica scorsa). O è un problema, altrimenti era la dietro a Max. Mi sembra strano che con una macchina così uno che comunque ha vinto anche delle gare facendo un figurone quest’anno, praticamente sparisce dai radar…”

“Quest’anno mi vengono dei dubbi. L’improvvisa esplosione di Alonso.. per carità, nessuno mette in discussione lo spagnolo. Ma questi improvvisamente (Aston Martin) in un inverno inventano la macchina del secolo. Questo qui (Perez) che non va più nemmeno se lo si spinge, mi viene il dubbio che nei box.. si fanno tante cose…”

In effetti qualche dubbio sorge, dato che nonostante Perez sia inferiore a Verstappen non può essere che di punto in bianco non riesca più nemmeno ad arrivare sul podio guidando una Red Bull. Evidentemente Helmut Marko e Chris Horner vogliono far capire a Perez chi comanda in Red Bull..

“Verstappen adesso ha un potere interno pazzesco. Ha un carattere sicuramente non tanto democratico, è un campione assoluto. La F1 non è diversa da qualsiasi altra azienda. Perchè ci sono i tecnici bravi, quelli professionali, quelli che sanno fare le cose. Se c’è qualcosa che non va c’è un errore. E lì lo sappiamo, gente come Marko se deve darti una scudisciata te la da, mica ci pensa su! Anche perchè in F1 non c’è tempo da perdere. Uno non può perder tempo perchè c’è un pilota (Perez) che ha la fisima, che vuole vincere il mondiale. Il mondiale lo vince Verstappen! Punto.”

Alberto Murador

