F1 | Cina 2009: Vettel consegna alla Red Bull la prima storica vittoria della scuderia

19 Aprile 2009, oggi, 14 anni fa la scuderia di Milton Keynes vinceva il suo primo GP della storia, marchiato Sebastian Vettel.

Nella stagione dell’exploit della Brawn GP, un giovane Vettel, appena approdato in RB dalla Toro Rosso, è protagonista di un weekend memorabile.

Terzo appuntamento del campionato F1 2009, fino a quel momento dominato dalla Brawn GP nettamente superiore agli avversari grazie al famoso doppio diffusore. La pioggia torrenziale caratterizza questo caotico weekend asiatico. La Red Bull che nelle prime due uscite stagionali era stata particolarmente anonima, sorprende tutti già dalla qualifica (asciutta).

Estremamente competitiva con entrambi i piloti, tanto che Vettel va’ in pole position. Prima della storia per la scuderia anglo-austriaca. Secondo Alonso, terzo Webber. La gara inizia con Safety Car a causa della pioggia troppo insistente e sono proprio le condizioni metereologiche che mettono a dura prova i piloti. Dopo 8 giri di Safety Car, la gara inizia e le due Red Bull monopolizzano le prime posizioni pronte a capitalizzare la ghiotta occasione presentatasi.

La forte pioggia conduce i piloti a diversi errori, spargendo diversi detriti sulla pista. Intorno al 18° giro Vettel danneggia l’ala anteriore ed è costretto al pit stop. Molti i testacoda, ma Vettel è esemplare al comando della gara nonostante il pit stop anticipato. La gara si conclude con una doppietta storica, per la scuderia e per la F1.

Vettel si riconferma un asso delle gare bagnate, dopo la storica vittoria a Monza nel 2008 a bordo della Toro Rosso.

A Shangai per Vettel la prima vittoria di 38 totali con la scuderia capitanata da Christian Horner, la seconda in carriera. Da lì in poi per il tedesco è iniziata una lenta ascesa al dominio in F1, con 4 titoli mondiali a bordo della Red Bull.