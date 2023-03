F1 | Arabia: Red Bull domina le prove libere, Ferrari criptica

Secondo appuntamento nel campionato F1 2023, a Jeddah. Il cittadino dell’Arabia Saudita potrebbe mescolare le carte dopo lo strapotere Red Bull visto a Sakhir 2 settimane fa. La Red Bull si conferma, migliorandosi sulla velocità di punta in maniera considerevole (337 km/h con Perez). Tanta efficienza aerodinamica per il RB19 nel corso di queste prove libere.

Ferrari molto enigmatica in entrambe le sessioni. Lavoro con alti carichi di benzina (visibile osservando le telemetrie) nel corso delle FP1 e prove di passo gara tutto sommato convincenti su gomma dura. Diversi aggiornamenti per la SF23 a Jeddah, tra cui il ritorno dell’ala posteriore monopilone, con una configurazione più carica, nonostante le caratteristiche da basso carico di questo circuito. Modifiche all’endplate sull’ala anteriore per migliorare l’airflow e le performance complessiva della monoposto.

Per motivi precauzionali la Scuderia Ferrari ha deciso di montare il secondo motore endotermico su entrambe le monoposto.

Tanto giù di motore la Ferrari, che mostra un passo gara con gomma rossa/media sicuramente concreto. Il ridotto degrado favorisce la performance della SF23. Sulla simulazione gara le squadre sembrano potersela giocare sul millesimo, tanti miglioramenti rispetto al GP del Bahrain, con l’Aston Martin che si conferma seconda/terza forza. Attenzione a Fernando Alonso che sul passo gara insidia la Red Bull, ma siamo solo al venerdì. Alpine molto più competitiva rispetto al circuito del Sakhir.

La mescola più efficiente in gara sembra essere la media.

Nessun aggiornamento sostanziale sulla Red Bull, novità invece sulla W14 di Russell e Hamilton (modifiche per ridurre il drag sull’ala posteriore), ma una Mercedes ancora molto anonima soffre molto sulla velocità di punta.

Questo weekend di gara ha ancora molto da dire, specialmente in gara, molte scuderie sembrano aver ritrovato il ritmo per potersi giocare la vittoria. Domani tutti dovranno scoprire le carte, ma Red Bull rimane lo scoglio insormontabile da superare.

Ricordiamo che Leclerc domenica partirà con 10 posizioni di penalità.