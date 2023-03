F1 | Arabia: Pole di Perez, Verstappen out in Q2, dodicesimo Leclerc

Sono terminate le qualifiche in quel d’Arabia, con la pole position conquistata da Sergio Perez. Seguono Leclerc, che andrà in penalità e Fernando Alonso. Ottimo lavoro da parte della Ferrari che raccoglie il massimo possibile, considerata anche la penalità che dovrà scontare domani Leclerc che dunque partirà dodicesimo. Torna in prima fila Fernando Alonso. Il leone di Oviedo continua a stupire con la sua Aston Martin.

Emozionanti le qualifiche a Jeddah, il colpo di scena arriva in Q2 quando la vettura di Max Verstappen è colpita dalla rottura di una parte meccanica del motore. Non è ancora del tutto noto cosa abbia causato nello specifico la rottura della power unit. A prendersi la scena però, è il suo compagno di squadra, Sergio Perez. Il pilota messicano, in silenzio, dopo il secondo posto in Bahrein, resta vicino a Verstappen. Chissà che non sia proprio lui l’uomo che potrebbe insediare il due volte campione del mondo. Sicuramente, però, in casa Red Bull, resta l’olandese il pilota di punta.

Ferrari che porta casa un quarto e dodicesimo posto. Leclerc si dimostra ancora una volta fenomenale, conquistando una secondo posizione che però diventerà dodicesima a causa della penalità. Fatica ancora Sainz, in quinta posizione, alle spalle di un ottimo George Russell che si insidia in terza posizione ( causa penalità di Leclerc). Vedremo se Ferrari riuscirà a mantenere il passo gara, mostrato nelle prove libere e soprattuto se Leclerc riuscirà a riconquistare posizioni, considerando la probabile rimonta di Verstappen.

Continua a stare li l’Aston Martin. Fernando Alonso continua a stupire con la sua nuova scuderia. In lotta per la pole, ha provato a insediarsi per la conquista della pole, dovendosi poi arrendere al messicano. Ottimo lavoro anche per l’altro pilota Aston Martin, Stroll.

Nota di colore anche in casa McLaren. Oscar Piastri conquista per la prima volta in carriera la Q3, terminando poi nono (diventerà ottavo per la penalità di Leclerc). Fuori Norris per problemi alla sua vettura.

Domani ci sarà una gara tutta da vivere, ricca di emozioni, viste anche le rimonte a cui sono chiamati Verstappen e Leclerc, in una pista difficile, in cui non sono consentiti troppi errori.