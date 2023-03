F1 | Jeddah: Leclerc sconta la prima penalità della stagione

Charles Leclerc in Arabia Saudita sconta la prima penalità della stagione. Le anomalie dovute alla centralina, emerse nel corso del weekend in Bahrain lasciano ancora strascichi importanti.

La stessa Scuderia Ferrari conferma la penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza per Charles Leclerc. Verrà sostituita sulla monoposto del monegasco la centralina che ha causato il ritiro nel GP del Bahrain. Si prospetta un weekend in salita per il pilota della Ferrari.

Davvero sfortunato, ma inaccettabile che due componenti (su due) si danneggino in un solo weekend di gara. A quanto pare l’affidabilità è ancora un grosso problema a Maranello. Con l’augurio che almeno una delle due centraline, che è tornata in fabbrica, possa essere recuperata nel corso della stagione.

Dopo i vari addii all’interno della gestione sportiva e i continui rumors e voci che minano la serenità dell’ambiente Ferrari, le risposte in pista non sono positive, già da prima dell’inizio del weekend. Con il favore di pista però, potremo vedere una Ferrari più vicina ad una Red Bull, fin’ora, “di un altro pianeta”.