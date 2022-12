F1 | Svelati i GP delle Sprint Race nel 2023

Era stato annunciato dallo stesso Stefano Domenicali che la F1 nel 2023 avrebbe avuto SEI Sprint Race, rispetto alle TRE della stagione 2022. Con un post sui social la F1 comunica anche i GP in cui ci sarà la Sprint Race e non il normale weekend di gara.

Belgio, Austria, Qatar, Brasile, USA (Texas) e Azerbaijan. La F1 quindi rispetto al 2022 ne conferma 2 su 3. Austria e Brasile rimangono nel “roster” delle Sprint Race, mentre Imola viene giustamente rimossa.

Ricordiamo che la struttura del weekend sotto Sprint Race cambia. Il venerdì ci saranno FP1 e qualifiche, mentre al sabato FP2 e Sprint Race. L’ordine di arrivo nella gara di domenica è definito dall’ordine di arrivo al termine della Sprint Race. Le FP3 non vengono disputate. FIA e FOM stanno ancora discutendo la possibilità di slegare l’ordine di arrivo della Sprint Race dalla griglia di partenza di domenica. Andando così a dare valore alla qualifica (disputata il venerdì) per la griglia di partenza nella gara ufficiale.

Piuttosto inusuale la scelta di disputare la Sprint Race a Spa, in quanto stiamo parlando della pista più lunga del mondiale e i giri per la Sprint sarebbero davvero pochi (circa 15), visto il chilometraggio limitato a 100, rispetto alla gara ufficiale.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023!

Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf

— Formula 1 (@F1) December 7, 2022