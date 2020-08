F1 | Tavelli: “Neanche la Ferrari sa perché non è competitiva!”

Fabio Tavelli e la sua opinione sullo stato della Ferrari. Secondo il conduttore di Sky, forse neanche la Ferrari stessa è arrivata ancora a comprendere pienamente i perchè della sua mancata competitività. Ed accusa i regolamenti di non permettere alcun aggiustamento in conseguenza degli errori commessi in fase di progettazione.

A Pit Talk è intervenuto Fabio Tavelli, conduttore di Race Anatomy. Uno degli argomenti di discussione non poteva non essere lo stato disastroso in cui versa la Ferrari e le cause che – secondo il simpatico presentatore – hanno portato ad una debacle sportiva forse quasi senza precedenti.

Fabio Tavelli commenta cosi la situazione Ferrari: