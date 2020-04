F1 | Jacques Villeneuve propone un calendario stile Le Mans series

Continuano a moltiplicarsi le pressioni e le opinioni secondo cui la F1 farebbe meglio ad annullare il Campionato del mondo di Formula 1.

Tra questi anche Jacques Villeneuve che propone un calendario con gare uniche stile 24h di Le Mans e lancia l’idea al canale francese “Canal+”

Dovremmo avere l’intelligenza di dire che non si farà alcun campionato. Sarebbe meglio fare gare singole rendendole eventi unici, tipo la 500 Miglia di Indianapolis o la 24 Ore di Le Mans.Ogni GP farebbe parte di una sorta di Grande Slam, e probabilmente sarebbe più interessante che disputare mezzo campionato.Sarebbe un peccato iniziare la stagione a settembre per correre sino a Natale o al 2021 solo per avere un campionato a qualsiasi costo.Sono convinto che i proprietari della F1 faranno di tutto per garantire un numero minimo di gare,ma sarebbe un errore“.