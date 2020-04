E se tutta questa crisi favorisse il ritorno della Formula 1 in chiaro? I flussi pubblicitari, a causa della pandemia da COVID, si stanno spostando e con essi, quindi, grosse quantità di denaro. Lo scenario sta cambiando?

Non è una scoperta che in questo momento alcuni editori di tv in chiaro stiano facendo affari d’oro. Lo conferma il video che qualche giorno fa ha fatto il giro del web di Urbano Cairo che raccontava, come in questo periodo, i contratti pubblicitari sulle proprie reti e sui propri giornali abbiano subito un’impennata miracolosa.

Non sarebbe una scoperta, al contrario, la possibile contrazione di flussi pubblicitari sui canali pay tv. D’altronde in questo momento gli eventi sportivi sono azzerati: Calcio fermo in tutto il mondo, Formula 1 anch’essa ferma, olimpiadi rimandate, moto congelate. Perché mai comprare spazi pubblicitari su reti in questo momento che non possono offrire prodotti d’alto interesse come invece normalmente farebbero?

Da qui si può facilmente immaginare, e ci è stato anche in parte confermato da alcune fonti, che alcuni “editori” hanno cominciato guardare alla F1 con un interesse diverso. Già erano evidenti alcuni tagli che erano stati praticati, con troupe televisive in formato ridotto inviate sui campi, ora in vista di ulteriori tagli, e della riduzione degli introiti nelle tasche dei promotori, ci si aspetta anche la che le richieste per la vendita dei diritti tv possano subire dei ribassi.

Al momento non ci sarebbe solo un’interessato all’acquisto futuro, non nell’immediato ovviamente, di una parte di diritti tv, sempre che lo scenario non muti nuovamente e sempre se si dovesse confermare quanto ipotizzato. Ma possiamo confermare però che al momento interesse c’è e pensieri se ne stanno facendo. Vedremo la F1 in chiaro nell’era post COVID?