F1 | Vasseur: “Ci saranno altri GP cancellati”

La cancellazione del GP di Monaco e la posticipazione del GP di Baku, creano ancora più scompiglio nell’ambiente F1. Alle parole di Carey su un campionato da 15-18 gare si aggiungono quelle del team-principal dell’Alfa Sauber.

Il mondo si ferma, con esso anche la F1 che nel caos globale cerca di definire delle date per la stagione 2020.

Di recente Carey ha affermato la certezza di un campionato “breve” a 15-18 gare, senza specificare delle date.

Si parla di posticipi, cancellazioni, l’emergenza Covid-19 non dà alcuna certezza sul futuro.

A tal proposito si è espresso anche il team principal del team Elvetico, Fréderic Vasseur, riguardo una possibile ulteriore cancellazione dopo Monaco.

“Quando la pandemia terminerà, ci sarà una pesante crisi e sinceramente credo che quello di Monaco non sarà l’unico GP cancellato.“

Le parole del manager dell’Alfa Romeo Sauber non promettono nulla di buono.

Vasseur si focalizza più sul periodo “post” coronavirus, che ad oggi non è assolutamente prevedibile.

Parla di conseguenze che si ripercuoteranno anche sulle gare programmate dopo l’estate, in quanto la crisi globale generata, andrà a toccare aspetti che concernono la F1.

L’unica cosa certa è che la stagione di F1 non inizierà il 7 giugno a Baku.

“Ci aspettano tempi difficili, ci sarà un prima e un dopo il COVID-19, in termini di priorità. Non sono sicuro che il motorsport rientrerà tra queste priorità“.

Vasseur è onesto e chiaro in queste dichiarazioni, la pandemia sembra non aver ancora toccato il suo apice e la F1 in questo momento, come probabilmente in futuro, non ha la priorità.

Le parole del manager francese fanno capire che quest’anno non sarà facile vedere delle monoposto in pista, che nonostante si cerchi di far quadrare delle date, i GP cancellati non si fermeranno a quelli già annunciati.

I team di F1 si stanno adoperando per non aggravare la situazione e Vasseur ha confermato la chiusura dello stabilimento di Hinwil dal 23 marzo al 13 aprile.

La pausa estiva anticipata aiuterà i team di F1, ma ad oggi non possiamo avere la certezza che il campionato 2020 si disputerà.