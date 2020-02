Il nuovo libro di Zapelloni sulla storia della Formula 1

La Formula 1 “prende vita” il 13 maggio 1950, un tempo in cui Tazio Nuvolari è da tempo ormai in pensione. In griglia ci sono gli eredi. Piloti che guidano senza casco integrale, con il busto mezzo fuori dall’abitacolo, occhialoni da aviatore a ripararli da terra, sabbia, fieno, sassi. Non indossano tute ignifughe e qualcuno ha addirittura al collo un farfallino, tra le labbra un sigaro.

Da allora sono passati settant’anni e in questo periodo la Formula 1 si è rivelata un concentrato inimitabile di adrenalina, superamento di limiti estremi, incidenti letali, poderosa ingegneria meccanica, liti e campioni capaci non solo di vincere, ma di incarnare impensabili forme di eroismo, anche al di fuori delle gare.